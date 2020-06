Giovinazzi droomt van drie Italiaanse Grands Prix in 2020

De fors aangepaste kalender van het F1-seizoen bevat momenteel acht bevestigde Grands Prix, waarvan er eentje in Italië plaatsvindt: op 6 september komt de F1 naar Monza. Er zijn echter nog twee Italiaanse circuits in de race voor de organisatie van een Grand Prix. Mugello lijkt binnenkort bevestigd te gaan worden als een van de nieuwe races, maar ook Imola heeft oren naar een terugkeer van de F1 op het circuit.

In het voor Italië meest gunstige geval worden er drie races op Italiaanse bodem gereden en dat idee spreekt Antonio Giovinazzi wel aan. “Dit vind ik heel leuk om te horen, want drie races op rij rijden in Italië is iets wat nooit meer gebeurt”, stelt de Alfa Romeo-coureur in de F1 Podcast. “Ik zou de eerste Italiaan zijn die in een jaar drie F1-races in Italië rijdt. Dat zou heel cool zijn. We weten het nog niet, maar ik ben hier een groot supporter van.” Wel gaat Giovinazzi in dat geval de steun van de Italianen moeten missen, omdat er hoogstwaarschijnlijk geen publiek welkom is bij de races. “Maar ik zou heel blij zijn als ik drie weken op rij in Italië kan racen. We zullen zien wat er gebeurt, maar zoals gezegd ben ik hier fan van.”

Giovinazzi benadrukt dat hij de drie circuits allemaal ‘fantastisch’ vindt. “Op Monza heb ik natuurlijk veel ervaring, veel races gereden. Vorig jaar was mijn eerste Italiaanse Grand Prix, dus voor mij is het een bijzonder circuit. Met deze nieuwe F1-auto’s is Mugello denk ik een ongelooflijk circuit, het wordt geweldig daar een kwalificatieronde te rijden. Maar ook Imola heeft veel historie en is een snel, maar heel smal circuit. Ik wil gewoon op alle drie circuits racen, want het zijn fantastische en spannende circuits.”