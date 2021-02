Giovinazzi: “Ferrari heeft mij duidelijke doelen gegeven voor 2021”

Na een invalbeurt van twee races in 2017 kreeg Giovinazzi in 2019 de kans om een volledig seizoen af te werken in de Formule 1. Ferrari vond bij Alfa Romeo een plekje voor de Italiaan, die daar aan de zijde van Kimi Raikkonen ging racen. Na een lastig debuutseizoen liet hij in 2020 duidelijke stappen voorwaarts zien, hoewel dat niet tot uiting kwam in meer puntenfinishes. Giovinazzi scoorde net als Raikkonen vier punten, maar was zijn teamgenoot in het kwalificatieduel nipt met 9-8 de baas. Daarmee overtuigde hij de leiding van Ferrari om hem ook in 2021 bij Alfa Romeo te laten. Zodoende moest de Scuderia Mick Schumacher voor komend seizoen stallen bij Haas.

De doelstelling voor het nieuwe seizoen is duidelijk voor Giovinazzi: teambaas Fred Vasseur hoopt dat de 27-jarige coureur meer de leiding neemt binnen het team, terwijl Ferrari ook duidelijke doelen heeft geformuleerd. “Voor Ferrari is het vrij duidelijk, ze willen dat ik progressie blijf boeken als coureur en resultaten scoor”, vertelde Giovinazzi aan Motorsport.com. “Van mijn kant is het ook duidelijk, dus dat is mijn doel voor het seizoen. Aan de andere kant wil ik gewoon weer goed samenwerken met het team, zoals we dat in de afgelopen twee seizoenen ook deden. Het voelt hier voor mij als familie, want het wordt mijn derde seizoen. Het is fijn om weer samen te werken, ook met Kimi. Op deze manier is het makkelijker om als coureur progressie te boeken.”

De prestaties van Alfa Romeo vielen in 2020 tegen door een matige auto, maar de schuld lag niet alleen bij het Zwitserse team. Motorleverancier Ferrari droeg ook bij aan het lastige seizoen door een niet competitieve motor te leveren. Het gebrek aan goede resultaten kan binnen een team leiden tot spanningen en een gebrek aan motivatie bij onder meer de monteurs. Giovinazzi merkte afgelopen seizoen echter dat daar binnen Alfa Romeo geen sprake van was. Hij spreekt dan ook lovende woorden over de crew waarmee hij in 2021 weer gaat samenwerken.

“Hopelijk hebben we een betere auto en wordt het makkelijker om punten te scoren. Hopelijk zetten we een grote stap vooruit qua snelheid en ook qua resultaten. Voor het team is het denk ik ook niet makkelijk als je achterin meedoet”, aldus Giovinazzi. “Ik probeer mijn jongens en het team altijd te pushen om goed te presteren. Uiteindelijk hebben we het heel aardig gedaan, want ik zie dat de jongens altijd gemotiveerd zijn. Als je punten scoort voel je bij de volgende race altijd dat er meer motivatie is, maar ik kan niet klagen over de jongens en mijn team, want ze pushen altijd hard en dat is goed om te zien in zo’n zwaar seizoen.”