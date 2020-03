Giovinazzi aast op het rode stoeltje van Vettel

Voor dat laatste team maakte de Italiaan in 2017 ook zijn debuut in de Formule 1: hij verving in Australië en China de geblesseerde Pascal Wehrlein. Twee jaar later werd hij vaste waarde bij het team uit Hinwil dat inmiddels was omgedoopt tot Alfa Romeo.

Giovinazzi was te gast bij het Italiaanse Sky Sport en liet daar geen twijfel bestaan over zijn ambities. De in Noord-Italië geboren coureur wil volgend jaar Sebastian Vettel vervangen bij Ferrari: “Ferrari is altijd mijn droom geweest. Ik weet dat ik een belangrijk jaar voor me heb om het te verdienen, ik zal dit seizoen alles perfect moeten doen.”

Vettel zonder contract

Het contract van Vettel bij Ferrari loopt aan het einde van dit seizoen af. Waar de stal uit Maranello al heeft aangegeven graag met de viervoudig wereldkampioen verder te willen, daar houdt de Duitser de boot voorlopig nog even af. En dat maakt Giovinazzi een kanshebber: “Het is goed om bij de kandidaten voor die stoel te horen. Het is nu aan mij: ik moet een topseizoen draaien en resultaten boeken.”

'Goed besluit om niet te rijden in Melbourne'

Wanneer dat seizoen gaat beginnen is vanwege het coronavirus nog niet bekend. Voor Giovinazzi kwam het besluit om in Australië niet van start te gaan als een verrassing: “Ik was tot half elf 's avonds op de baan voor wat laatste checks. Ik was er op dat moment nog zeker van dat we zouden gaan rijden. Ik ben naar het hotel gegaan om te slapen, maar toen ik wakker werd had ik 45 berichten op mijn telefoon en wist ik dat er een probleem was. Tot een uur voor de eerste vrije training dachten we dat we gewoon zouden racen, maar het was goed om dat niet te doen.”

'Nauwelijks verschil tussen Leclerc en Verstappen'

Giovinazzi liet zich bij Sky ook uit over Charles Leclerc en Max Verstappen. Iedereen verwacht dat dat duo de komende jaren de dienst zullen uitmaken in de Formule 1. Giovinazzi heeft geen voorkeur: “Ik heb met beiden geracet. Ze zijn beiden erg sterk, de verschillen zijn minimaal. Het is belangrijk dat twee topteams twee jongeren een kans hebben gegeven.”