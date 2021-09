Giovinazzi: "Alfa heeft mij nog niets verteld over F1-zitje 2022"

Giovinazzi is aan zijn derde seizoen op het hoogste niveau bezig. De runner-up van het GP2-seizoen 2016 heeft momenteel één puntje op de teller en is nog niet zeker van zijn toekomst. Vreemd is dat niet. Alfa Romeo heeft als één van de weinige teams nog een zitje te vergeven en dus is er bijzonder veel animo voor. Mercedes wil Nyck de Vries wel naar voren schuiven, Alpine mikt op promotie van Guanyu Zhou en uit de eigen Sauber-opleiding klopt Théo Pourchaire voorzichtig op de deur. Het maakt dat er stevige concurrentie is voor Giovinazzi.

De Italiaan wist zich in de voorbije jaren in de rug gedekt door Ferrari. De Scuderia mocht één zitje vullen bij Alfa Romeo, maar die constructie is inmiddels verleden tijd. Zo heeft Frederic Vasseur duidelijk laten weten dat alleen hij over de line-up gaat. Een logische vervolgvraag aan Giovinazzi luidt dan ook of hij al iets van zijn teambaas heeft gehoord. "Nee, ik heb nog geen nieuws. Ik heb alleen maar te horen gekregen dat Valtteri naar Alfa komt. Maar ik heb niets over mezelf gehoord", laat Giovinazzi aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Steeds hetzelfde liedje in september

Het maakt dat Giovinazzi in onzekerheid zit, hetgeen Vasseur overigens een goede 'wake-up call' voor zijn coureur heeft genoemd. Giovinazzi ziet het echter als business as usual. "Het is voor mij steeds hetzelfde verhaal in september. In de voorbije drie jaren zijn er in september steeds geruchten naar buiten gekomen over mijn zitje en over het jaar erna. Maar goed, ik wil daar niet al te veel mee bezig zijn, aangezien ik er alleen maar energie mee verspil. Ik wil vooral tevreden kunnen zijn met mijn eigen prestaties en dan maar zien wat anderen besluiten."

Met die laatste woorden geeft de 27-jarige coureur aan dat hij de zaken niet in eigen hand heeft. Dat klopt grotendeels, aangezien het ook een politiek spel is. Hoeveel is Mercedes er bijvoorbeeld aan gelegen om De Vries een F1-kans te geven of houdt Toto Wolff hem liever in de Formule E? En gaat Ferrari zich ondanks de vervallen constructie nog in de discussie mengen als motorleverancier? Het maakt de gesprekken complex en waarschijnlijk ook niet vandaag of morgen afgesloten. "Of ik voor mezelf al een deadline heb? Nee, niet echt om eerlijk te zijn. Natuurlijk wil ik graag zo snel mogelijk weten waar mijn toekomst ligt, maar ik moet accepteren dat het niet mijn besluit is. Ik weet ook dat er veel geruchten de ronde doen, al heb ik die zaken ook al niet in eigen hand. Daarom focus ik me liever op mijn eigen prestaties en niet op alle randzaken. Ik moet de best mogelijke resultaten halen en dan maar zien wat er gaat gebeuren."