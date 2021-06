Giovinazzi was even in beeld bij Mercedes: "Toto Wolff belde ons"

Antonio Giovinazzi rijdt inmiddels alweer drie volledige seizoenen voor Alfa Romeo. Daarvoor was de Ferrari-protegé reservecoureur bij Alfa's voorloper Sauber. Het Italiaanse talent was door de Scuderia als testrijder bij het Zwitserse klantenteam gestald, maar maakte begin 2017 in de openingsrace van het F1-seizoen onverwachts zijn debuut als vervanger van de geblesseerde vaste coureur Pascal Wehrlein. “Hij kwam eind 2016 bij Ferrari nadat hij met Sergio Marchionne had gesproken”, vertelt vader Vito Giovinazzi aan La Gazzetta dello Sport. “In Melbourne bij de start van het WK van 2017, zei [voormalig Ferrari-teambaas] Maurizio Arrivabene tegen hem dat hij bij Sauber de baan op zou gaan als vervanger van Pascal Wehrlein, die rugproblemen had.”

Giovinazzi deed wat hem werd gevraagd en eindigde die race op een verdienstelijke twaalfde plaats. Na afloop werd hij uitgebreid gefeliciteerd door Mercedes-teambaas Toto Wolff. “In Australië eindigde mijn zoon als twaalfde. Een geweldig resultaat, zo goed zelfs dat Toto Wolff ons feliciteerde”, aldus Giovinazzi senior, die onthult dat Wolff al eerder interesse had getoond in zijn zoon. “Voordat we bij Ferrari tekenden, belde Toto ons zelfs op om ons een contract aan te bieden bij Mercedes: Antonio zou de derde coureur in het Formule 1-team worden en een officiële rijder in de DTM.” Uiteindelijk gingen de Giovinazzi’s niet op het aanbod in omdat Ferrari langskwam. “Hij heeft een rood hart en maakte de keuze waarvan hij vond dat die juist was”, besluit pa Giovinazzi.

Uiteindelijk reed Giovinazzi na zijn onverwachte debuut nog een race in 2017. Wehrlein was ook twee weken later in China nog niet fit. De Italiaan viel opnieuw in, maar wist die race niet te finishen. Later dat seizoen kreeg hij er nog een taak bij: hij werd ook testcoureur bij Haas. Uiteindelijk zou het nog even duren voor de echte doorbraak van Giovinazzi kwam. In 2019 kreeg hij definitief een vast stoeltje bij Sauber dat inmiddels was omgedoopt tot Alfa Romeo.