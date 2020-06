Giovinazzi over Ferrari: "Mijn kans komt nog"

De Duitser maakte een maand geleden bekend zijn aflopende contract bij de Italiaanse renstal niet te verlengen. Direct werd er gespeculeerd over wie de viervoudig wereldkampioen zou opvolgen en al gauw verscheen er een shortlist met daarop de namen Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz en Daniel Ricciardo. De Italiaanse coureur van Alfa Romeo is onderdeel van het Ferrari opleidingsprogramma en dus een bekende van de familie, maar uiteindelijk ging het stoeltje naar Sainz. Giovinazzi heeft daar vrede mee, zo laat hij aan Sky Sports weten. “Ik maak nog steeds onderdeel uit van de [Ferrari] familie. Ik was erg blij dat ik op de lijst stond, dat ik een kans maakte om het stoeltje te krijgen.”

De Italiaan is 26 jaar en reed pas één volledig Formule 1-seizoen. Sainz daarentegen is een jaar jonger, maar reed al meer dan honderd Grands Prix. Mogelijk heeft zijn leeftijd, gekoppeld aan zijn onervarenheid Giovinazzi de kop gekost. “Misschien was dit niet het juiste moment, na pas 23 races. Vorig seizoen heb ik heel veel geleerd, maar dit jaar hebben we nog niet gereden dus is het moeilijk om dingen bij te leren.”

De in Martina Franca geboren Italiaan debuteerde in 2017 in de Formule 1 bij wat toen nog Sauber heette. Hij was als juniorcoureur van Ferrari uitgeleend aan de Zwitserse stal en verving in Australië en China de geblesseerde Pascal Wehrlein. Later dat jaar werd hij testcoureur bij Haas, alvorens hij in 2018 dezelfde rol kreeg bij Alfa Sauber. Na de overstap van Charles Leclerc naar Ferrari kreeg Giovinazzi vorig jaar dan eindelijk een echte kans bij wat inmiddels Alfa Romeo was gaan heten.

In de eerste acht races van 2019 kwam hij niet echt uit de verf, maar later in het seizoen ging het wat beter met een vijfde plaats in Brazilië als beste uitslag. Giovinazzi werd uiteindelijk zeventiende in het kampioenschap, niet echt een resultaat waarmee Ferrari overtuigd kon worden. "Ik weet dat Charles Leclerc slechts één seizoen [bij Alfa] had en daarna direct door kon naar Ferrari, maar als ik nu terugkijk dan denk ik dat ik in de tweede helft van het seizoen er te weinig uit heb gehaald. De resultaten waren er niet helemaal, maar ik ben nog steeds onderdeel van Ferrari en Mattia Binotto zegt dat ze mijn carrière blijven volgen en dat is geweldig."

Giovinazzi geeft de hoop op een stap omhoog dan ook nog niet op. "Ik ben nog jong en ik ben er van overtuigd dat als ik door blijf knokken en hard blijf werken ik mijn kans [bij Ferrari] nog wel krijg.”

Met medewerking van Luke Smith