Formule 1 GP van Mexico

Antonelli wil foto met Hamilton en Verstappen aan de muur als speciale herinnering aan F1-titel

Kimi Antonelli vertelt dat hij tijdens de laatste ronde van de Mexicaanse Grand Prix niet meer goed kon zien door de tranen. Het delen van het podium met Lewis Hamilton en Max Verstappen is een moment dat hij tastbaar bij zich wil houden.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 07:20

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De Grand Prix van Mexico-Stad 2026 is er eentje voor de geschiedenisboeken: Kimi Antonelli is tot de jongste wereldkampioen ooit gekroond en dat record zal mede door de superlicentieregels bepaald niet makkelijk te verbreken zijn.

Antonelli wist na zijn zeer indrukwekkende optreden in Austin al dat het binnenhalen van de titel in essentie een formaliteit zou zijn, maar daar wenste hij niet aan toe te geven. Sterker nog: de jonge Italiaan erkende na de race dat de zenuwen hem dit weekend meer parten speelden dan in Austin.

“In Austin was ik veel agressiever, veel meer in het moment aanwezig, terwijl ik hier in Mexico tijdens de kwalificatie op een bepaalde manier wat gespannener was. Ook was ik niet zo intens in de manier waarop ik reed. Dat is zeker niet makkelijk geweest. Maar nu hebben we de titel eindelijk binnen en kunnen we van de rest van het seizoen genieten.”

Antonelli nam die zenuwen naar eigen zeggen ook mee in de race, al heeft hij gaandeweg geleerd om die los te laten. “Bij de start was ik erg voorzichtig en liet ik veel ruimte. Ik speelde waarschijnlijk heel erg op safe. Maar toen zag ik dat ik de snelheid had, vooral tijdens die eerste stint. Ik wist dat we mee zouden kunnen vechten, omdat de pace op gebruikte banden erg goed was. Maar toen ging door de rode vlag natuurlijk alles weer terug naar nul.”

Dat was precies het moment waarop Antonelli zijn mindset veranderde en besloot om alle schroom van zich af te gooien, wat tot een zeer fraaie inhaalactie op Charles Leclerc heeft geleid. “Op dat moment dacht ik: 'Weet je wat? Ik ga gewoon meer risico nemen.' Ik had de kans om een paar plaatsen te winnen en die actie op Charles was cruciaal om op het podium te komen. Daarna probeerde ik tot het einde in de buurt te blijven en die laatste stint was erg leuk. Volgens mij zaten we met z'n drieën binnen twee seconden van elkaar en waren we allemaal vol aan het pushen. Het was lastig om in te halen, maar de intensiteit was hoog en het was leuk.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antonelli eindigde uiteindelijk vier seconden achter racewinnaar Verstappen en onthult na een vraag van Motorsport.com dat dit alles te maken had met een zeer emotionele slotronde. “In de laatste ronde heb ik gas teruggenomen, omdat ik de baan niet meer kon zien. Ik werd emotioneel en dacht: 'Ik ga gewoon gas terugnemen, want anders crash ik hier nog!'”, aldus de nieuwe wereldkampioen.

“Ik was al aan het huilen. Ik kon niet meer goed voor me kijken. Op de een of andere manier kon ik door de tranen heen nog twee Ferrari's zien, maar het was heel speciaal. Op dat moment gingen er heel veel herinneringen door mijn hoofd, alle herinneringen vanaf het karten tot aan dit moment. Het was een heel speciale laatste ronde en toen ik over de finish kwam, liet ik alle emoties eruit, omdat ik een van mijn grootste dromen had verwezenlijkt. Het was heel speciaal.”

Het woord speciaal is ook van toepassing op wat daarna volgde. In het Foro Sol, het stadiongedeelte in Mexico, werd Antonelli opgewacht door zijn ouders, die speciaal voor de zondag waren ingevlogen. Het podium deelde hij vervolgens met twee van de all-time F1 greats: Hamilton en Verstappen. In Antonelli’s optiek was er bijna geen mooiere manier denkbaar om zijn eerste wereldtitel binnen te halen, waarbij hij vooral het moment koestert waarop beide meervoudig wereldkampioenen hem op de schouders namen.

“Ik ga die foto zeker inlijsten en in mijn huis neerzetten, want het is gewoon een ongelooflijk moment”, zei de Mercedes-coureur. “En om ook zoveel respect te krijgen van twee ongelooflijke coureurs die geschiedenis hebben geschreven in deze sport, dat is echt speciaal. Het is een moment dat in mijn gedachten zal blijven voortleven en dat ik me altijd zal herinneren. Ik ga de foto zeker inlijsten en aan de muur in mijn huis hangen, zodat ik hem elke keer als ik thuiskom goed kan zien.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Toen de DJ het geheel aan het eind van de podiumceremonie overnam, volgde nog een ander emotioneel moment voor de kersverse wereldkampioen. Met Nessun Dorma en Sarà, perché ti amo klonken er twee Italiaanse nummers die nog meer tranen bij Antonelli losmaakten.

“Ja, het eerste nummer was heel emotioneel voor me, omdat het een nummer was waar mijn opa altijd naar luisterde. Het was dus heel speciaal om dat te horen. En ik denk dat hij heel trots zou zijn”, zei Antonelli. Op het moment dat hij die woorden uitsprak, volgden er wederom tranen, wat hem een groot applaus van de verzamelde pers opleverde.

“O mijn god, ik heb vandaag echt veel te veel gehuild, maar het is goed!”, vervolgde Antonelli met een lach. “Dus ja, ik werd heel emotioneel vanwege mijn opa en ik was ook heel blij voor hem.”

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