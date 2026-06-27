Antonelli voert de longruns aan in Oostenrijk, terwijl de upgrade van Ferrari niet het gewenste effect sorteert.

Na de trainingen van vrijdag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk heeft Mercedes zich duidelijk geprofileerd als het te kloppen team – onder leiding van kampioenschapsleider Kimi Antonelli. De Italiaan stond zowel in de eerste als in de tweede vrije training bovenaan de tijdlijsten en liet bovendien het sterkste tempo zien tijdens de lange runs.

Traditioneel ligt de focus tijdens de tweede trainingssessie op lange runs met een zware brandstofbelasting, wat waardevolle inzichten oplevert in het racetempo en de bandenslijtage . Antonelli kwam naar voren als de snelste coureur en eindigde 0,06 seconden per ronde voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell, na correctie voor verschillende bandencompounds en stintlengtes.

McLaren zette het op één na snelste pakket voor lange runs in, maar had al een achterstand van 0,21 seconden per ronde na correctie. Bovenal bleek overmatige bandenslijtage de grootste zwakte van de regerende wereldkampioenen te zijn, ondanks dat ze aan het begin van elke stint een competitief tempo lieten zien.

Geen spoor van Ferrari: wat is er gebeurd met de motorupgrade?

Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Anni Graf - Formule 1 via Getty Images

Vrijdag bleek een teleurstellende dag voor Ferrari. De Scuderia uit de ' ' arriveerde vol zelfvertrouwen in Spielberg na de overwinning in Spanje met een geüpgraded chassis en introduceerde in Oostenrijk een nieuwe update voor de krachtbron, in de hoop weer een stap vooruit te zetten.

Ferrari bleef echter ver achter bij de verwachtingen, zowel over één ronde als tijdens de lange runs. Lewis Hamilton zat in de tweede vrije training 0,597 seconden achter het tempo, terwijl zijn gecorrigeerde achterstand tijdens de lange runs 0,51 seconden per ronde bedroeg.

Charles Leclerc, die zijn auto tijdens de eerste trainingssessie aan rookie Dino Beganovic had overgedragen, had ook moeite om zijn ritme te vinden. Hij lag 0,841 seconden achter Antonelli in de kwalificatiesimulatie, terwijl zijn achterstand in de lange runs opliep tot 0,97 seconden per ronde.

Opvallend was dat Ferrari het grootste deel van zijn tijd verloor in de meer technische tweede en derde sector. De achterstand op Mercedes was aanzienlijk kleiner in de openingssector, waar de topsnelheid bepalend is, hoewel dit ook het kortste deel van de ronde is. Over het geheel genomen bleef er vrijdag in Spielberg weinig over van de eerder indrukwekkende chassisprestaties van Ferrari.

Net als in Barcelona? McLaren worstelt opnieuw met de banden

Lando Norris, McLaren Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

McLaren vertoonde opvallende overeenkomsten met afgelopen weekend in Barcelona. Oscar Piastri zag er sterk uit over één ronde en eindigde 0,237 seconden achter Antonelli en voor teamgenoot Lando Norris (+0,325), maar het beeld veranderde volledig tijdens de lange runs.

Net als in Barcelona had Piastri zichtbaar moeite met bandenslijtage. Zijn gecorrigeerde achterstand op Mercedes tijdens de lange runs bedroeg 0,50 seconden per ronde – ongeveer drie tienden langzamer dan Norris.

Over het geheel genomen had McLaren te kampen met bandenslijtage van ongeveer drie tienden van een seconde per ronde. Ter vergelijking: beide Mercedes-coureurs hadden gemiddeld ongeveer één tiende per ronde, terwijl ze tegelijkertijd snellere rondetijden neerzetten.

Red Bull-upgrade: een stap vooruit of geen effect?

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ook Red Bull stond in Spielberg in de schijnwerpers. Van het tweede grote upgrade-pakket van het team dit seizoen werd verwacht dat het de laatste stap naar de kopgroep zou betekenen, nadat de eerste substantiële update in Miami al aanzienlijke winst had opgeleverd. De verwachte doorbraak bleef echter op vrijdag uit .

Max Verstappen lag in de kwalificatiesimulatie 0,550 seconden achter op Antonelli, terwijl zijn gecorrigeerde achterstand op de lange run 0,27 seconden per ronde bedroeg. De voormalige wereldkampioen had ook last van bandenslijtage, en de Red Bull verloor in alle drie de sectoren consequent tijd op de Mercedes.

Toch lijkt Red Bull momenteel het derde snelste team te zijn, achter Mercedes en McLaren. Setupwijzigingen die vannacht worden doorgevoerd, kunnen de concurrentieverhoudingen vóór de kwalificatie nog veranderen.

Middenveld: Audi weer sterk, Williams en Aston Martin achterop

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

In het middenveld tekende zich een bekend beeld af. Alpine, Racing Bulls en Audi lijken momenteel de kopgroep van het middenveld te vormen, gevolgd door Haas en Williams met een merkbare achterstand. Daarachter bevinden zich de hekkensluiters Cadillac en Aston Martin.

Nico Hülkenberg maakte opnieuw indruk met een sterke prestatie over de lange afstand, met een achterstand van slechts 0,80 seconden per ronde op Mercedes. Net als op eerdere vrijdagen blijft het echter de vraag of Audi dit tempo eindelijk kan omzetten in betekenisvolle kampioenschapspunten. De Duitse fabrikant introduceerde in Spielberg ook een uitgebreid upgradepakket.

Ook Alpine (+0,83) en Racing Bulls (+0,94) lieten een bemoedigend tempo zien tijdens de lange runs. Haas, op wat traditioneel een van zijn sterkste circuits is, verloor 1,27 seconden per ronde op Mercedes. Williams (+1,82) en Aston Martin (+3,03) lagen duidelijk achter op het tempo, terwijl Cadillac vanwege technische problemen geen lange runs kon afleggen.

Hittegolf: wordt Oostenrijk een race met drie pitstops?

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Mark Thompson / Getty Images

De aanhoudende hittegolf in Europa heeft ook Spielberg bereikt en zal naar verwachting een grote invloed hebben op de racestrategie. Vorig jaar voltooiden de koplopers in de de race met twee pitstops, terwijl sommige teams uit het middenveld het met slechts één stop moesten doen. Onder de huidige omstandigheden lijkt een race met één pitstop in 2026 echter hoogst onwaarschijnlijk.

De lange runs van vrijdag leverden voor het hele deelnemersveld een gemiddelde bandenslijtage van 0,164 seconden per ronde op voor de -banden. Daardoor is een strategie met drie pitstops – vergelijkbaar met die in Barcelona – een realistische mogelijkheid geworden. Dat gezegd hebbende, wordt verwacht dat het circuit in de loop van het weekend meer grip zal krijgen, wat de bandenslijtage tot op zekere hoogte zou kunnen verminderen.

"We hadden hier in Oostenrijk niet echt zulke warme omstandigheden verwacht", vertelde Dario Marrafuschi, hoofd Motorsport bij Pirelli, aan Sky. "We hebben de drie zachtste mengsels meegenomen, en de bandenslijtage is hoger dan verwacht.

"Voor het weekend verwachtten we ofwel een race met één pitstop of met twee pitstops, waarbij twee pitstops iets sneller zouden zijn. Onder deze omstandigheden hebben we echter tijdens de lange runs een bandenslijtage van bijna twee tienden per ronde gemeten. Op dit moment verwacht ik daarom dat de race in ieder geval een race met twee pitstops zal worden."