Antonelli: Tegenslag in Britse GP wakkert vuur in F1-titelstrijd alleen maar verder aan

Kimi Antonelli heeft zijn voorsprong in slechts drie Formule 1-weekenden zien slinken tot 25 WK-punten op naaste belager George Russell en 32 op Ferrari-uitdager Lewis Hamilton.

Waar Antonelli vorig jaar tijdens het Europese seizoen worstelde met de pure performance, is het verhaal ditmaal compleet anders. In Barcelona viel hij vanaf de tweede plek uit door een probleem met de power unit, terwijl een kapotte wielkap en een tijdstraf hem op zondag in Silverstone puntloos hebben gelaten.

“Ik weet niet hoeveel downforce ik ben kwijtgeraakt, maar de auto wilde gewoon niet meer insturen”, legde Antonelli na afloop uit. “In sommige bochten kwam het wiel zelfs los van de grond, dus er was iets fundamenteels kapot.”

Op het moment dat hij de media, waaronder Motorsport.com, te woord stond, was hij er nog altijd niet van overtuigd dat het alleen een kapotte wielkap was die hem parten speelde. “Ik weet nu dat de wielkap kapot is gegaan, maar we weten nog niet of er nog iets anders stuk is gegaan. Op basis van hoeveel we verloren, voelt het alsof het meer was dan alleen die wheel shield. Natuurlijk heeft het team meer tijd nodig om dat te analyseren, maar het is ontzettend jammer, want we maakten vandaag echt kans op de overwinning.”

Antonelli believes he would have beaten Charles Leclerc at Silverstone without his wheel shield failure

Na een tijdstraf voor het veelvuldig overschrijden van de track limits maakte een late safety car het drama helemaal compleet. Door de uiteindelijke finish achter de safety car tuimelde Antonelli immers buiten de punten, naar de vijftiende plek om precies te zijn.

“Ik heb alleen maar laten zien dat ik de instelling heb om iedere keer als ik de baan op ga mijn uiterste best te doen. Ik probeer altijd alles te geven, zelfs vandaag, ondanks alles wat al tegen ons werkte. Ik zag dat er nog altijd een kans was om één punt te pakken en ik deed er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Dat ging ook lukken, maar toen kwam de safety car en kreeg ik niet eens meer de kans om daarvoor te vechten.”

Ondanks dat zijn voorsprong in het kampioenschap aanzienlijk is geslonken, is het geruststellende voor Antonelli wel dat de pure pace aanwezig is. In Barcelona was hij normaliter tweede geworden, in Oostenrijk was hij volgens Toto Wolff de snelste qua pure racetijd en in Silverstone leek de winst ook weer binnen handbereik.

“We hebben veel punten verloren, maar het momentum is er nog steeds, omdat we dit weekend hebben laten zien dat we de snelheid hebben”, vervolgde Antonelli. “We hebben laten zien waartoe we in staat zijn als ik me goed voel, als het team goed functioneert en als de auto goed is. We hebben laten zien wat ons potentieel is. Dus ik denk dat het momentum er nog altijd is. Sterker nog, deze tegenslag wakkert het vuur alleen maar verder aan om in Spa terug te komen en het nóg beter te doen.”

Antonelli believes his time penalty for exceeding track limits was unfair, but Mercedes decided not to contest the decision after the race