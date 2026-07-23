Antonelli over harde aanpak van vader na F1-fouten: “Ik rek je nek uit als een kip”

In de Formule 1 wordt vaak gezegd dat niets niet te verbeteren is, alleen nog niet verbeterd. Zelfs een grand-prixwinnaar kan reden hebben om te geloven dat hij het beter had kunnen doen.

Dat is een les die Kimi Antonelli meekrijgt van zijn team en zijn familie, nadat hij twee waarschuwingen kreeg voor het overschrijden van de track limits op weg naar de zege in de Belgische Grand Prix van afgelopen weekend. En zoals Antonelli onthulde, was de formulering van zijn vader aanzienlijk strenger dan de kalmerende toon van engineer Peter Bonnington tijdens de race.

“Ik denk dat jullie weten dat ik het circuit soms graag iets te veel gebruik,” vertelde hij aan media, waaronder Motorsport.com, in aanloop naar de Hongaarse GP. “Het is iets waaraan ik probeer te werken. Ik kijk terug naar Spa en de twee track limits die ik deed waren heel dom – ik dacht: ‘Waar ben ik in vredesnaam mee bezig?’

“Soms moet ik ze in een race misschien gebruiken. Maar als ik ze gebruik wanneer dat niet nodig is, dan kan ik mezelf in de problemen brengen.

“Dus, zeker, het is iets waaraan ik werk. Absoluut mijn vader, het was een van de eerste dingen die hij me na de race [in België] vertelde.

“Hij zei: ‘Gefeliciteerd, maar…’ – altijd een maar, weet je – hij zei tegen me: ‘Als ik je nog een track limit voor niets zie doen, rek ik je nek uit als een kip’.”

Het ligt in de aard van coureurs om de grenzen van wat mogelijk of acceptabel is op te zoeken, vandaar het bestaan van straffen voor het overschrijden van de track limits. In sommige bochten is het mogelijk om rondetijdwinst te vinden door de binnenste kerbstone af te snijden of over de exit-kerb te rijden.

Dat laatste komt vaker voor, vooral als de bocht wordt gevolgd door een lang recht stuk, aangezien de coureurs proberen een hoge bochtensnelheid mee te nemen – maar om veiligheidsredenen wordt die praktijk afgekeurd. Van de baan gaan vergroot het risico op een ongeluk en kan grind en brokstukken terug op het baanoppervlak slepen.

Het overschrijden van de track limits tijdens de kwalificatie betekent dat de tijd van een coureur wordt geschrapt, terwijl hij, als hij het vier keer tijdens een race doet, een tijdstraf van vijf seconden krijgt.

Dit is Antonelli dit jaar al twee keer overkomen. In Barcelona had het geen effect op de uitslag omdat Antonelli uitviel door een technisch probleem, en de straf na de race werd toegepast (op zichzelf controversieel omdat het detectiesysteem van de FIA aanvankelijk de vierde overtreding miste).

In de sprintrace in Miami kostte het Antonelli punten omdat hij, nadat hij als vierde op de baan was gefinisht, naar de zesde plaats werd teruggezet toen de straf werd toegepast. Gelukkig voor hem leveren de sprintraces sowieso minder punten op.

Opvallend is dat Bonnington sinds Barcelona zorgvuldig een balans probeert te vinden tussen Antonelli aanmoedigen om harder te pushen wanneer dat nodig is en vroegtijdige waarschuwingen geven over track limits – doorgaans na twee ‘pings’ in plaats van drie, wanneer het gevaar van een straf kritiek zou worden.

“Een geweldig team om me heen hebben, een geweldige familie om me heen hebben, heeft me tot nu toe tijdens deze reis geholpen en doet dat nog steeds,” zei Antonelli.

“Mijn vader is een beetje mijn rots, omdat we zoveel dingen samen delen, en ik hoor altijd graag zijn standpunt na sessies, na een race, na de kwalificatie, omdat we dat ook al sinds het karten zo doen.

“En ook iemand zoals hij naast me hebben op deze reis, vooral in een jaar als dit, is heel belangrijk om de steun van de familie te krijgen, vooral van iemand die mij beter kent dan wie dan ook. Dus zeker, hij speelt nog steeds een enorme rol.”