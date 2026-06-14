Kimi Antonelli verliet het Circuit de Barcelona-Catalunya zondag met gemengde gevoelens. De Mercedes-coureur beschikte naar eigen zeggen over de snelheid om vooraan mee te doen, haalde teamgenoot George Russell op fraaie wijze in, maar zag zijn race enkele ronden voor het einde abrupt eindigen door een technisch probleem.

De uitvalbeurt kwam volledig onverwacht voor de leider in het wereldkampioenschap. "Nee, ik zag het niet aankomen", vertelde Antonelli na afloop. "Ik zat net op de apex van bocht 5 en ineens gaf de auto het op."

De Italiaan probeerde de teleurstelling direct te relativeren, maar gaf toe dat de klap hard aankwam. "Zoiets hoort bij de autosport, er is niets dat we eraan kunnen doen. Het is natuurlijk niet onze fout. Maar emotioneel voel ik me nu behoorlijk leeg. Ik probeer nog steeds te verwerken wat er precies is gebeurd."

Hoewel de uitvalbeurt op zichzelf een incident kan zijn, ziet Antonelli wel een patroon ontstaan dat Mercedes zorgen moet baren. De renstal uit Brackley heeft dit seizoen al meerdere technische problemen gekend, waardoor kostbare WK-punten verloren gingen.

"Het is wel een punt van zorg", erkende Antonelli. "We hebben dit jaar al behoorlijk wat problemen gehad. Ons pakket is echt sterk, maar dit is iets waar we aan moeten werken. We verliezen te veel punten in dit soort races."

Ondanks de teleurstelling vond Antonelli na de finish nog de tijd om Lewis Hamilton te feliciteren met diens eerste Grand Prix-zege voor Ferrari. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Juist dat maakt de frustratie extra groot, want volgens Antonelli zat er meer in dan het resultaat uiteindelijk laat zien. De Mercedes W17 beschikte over een sterk racetempo, al waren de omstandigheden door de hoge temperaturen verre van eenvoudig.

"We hadden een heel sterk tempo", analyseerde hij. "Vandaag was het heel lastig om dicht achter een andere auto te rijden. Het was zo warm dat de banden enorm oververhit raakten. Zodra je dichterbij kwam, begon de auto veel te glijden."

Toch slaagde Antonelli erin om Russell op de baan te passeren. Volgens de 19-jarige bewees dat manoeuvre hoe competitief hij en Mercedes waren. "We hadden in de tweede stint ook al een kans. Als ik die mogelijkheid had kunnen benutten, had de race er misschien anders uitgezien. Maar zodra ik een kans kreeg, ben ik ervoor gegaan."

Naast het technische probleem liep Antonelli tijdens de race ook schade op aan zijn voorvleugel. Die ontstond volgens hem niet door contact met een andere auto. "Ik denk dat het structurele schade was door de trillingen over de kerbstones. Die zijn hier behoorlijk agressief, vooral bij de uitgangen van de bochten. Ik verloor daardoor wat neerwaartse druk, maar het had geen grote invloed op het gedrag van de auto."

Ondanks de teleurstelling vond Antonelli na de finish nog de tijd om Lewis Hamilton te feliciteren met diens eerste Grand Prix-zege voor Ferrari. De Mercedes-coureur sprak met veel respect over de zevenvoudig wereldkampioen.

"Ik ben echt blij voor Lewis", zei Antonelli. "We hebben een goede relatie en hij is er altijd voor mij geweest. Om hem een van zijn dromen te zien verwezenlijken, winnen met Ferrari, was heel bijzonder. Ik hoop dat hij ervan geniet."

Voor Antonelli zelf richt de blik zich inmiddels alweer op de volgende race in Oostenrijk. "Ik ga naar huis, uitrusten en opladen", besloot hij. "Dan kijken we wat we beter kunnen doen om in Oostenrijk nog sterker terug te komen."