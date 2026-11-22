Formule 1 GP van Las Vegas

Antonelli: ‘Mijn fout was dat ik liftte’ in strijd om F1-zege in Las Vegas

Antonelli streed met Verstappen om de overwinning toen hij laat in de race plotseling, kortstondig vermogen verloor – omdat hij achter de Red Bull probeerde te blijven

Benjamin Vinel Ronald Vording

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 07:25

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Kimi Antonelli heeft uitgelegd welke opmerkelijke ‘fout’ hem een kans op de zege in de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 heeft gekost.

Antonelli was de snelste coureur in de kwalificatie, maar stond door een gridstraf van vijf plaatsen voor een motorwissel als zesde op de grid. Hij was bovendien de enige rijder in de top tien die op mediums startte in plaats van op softs, waardoor hij in de eerste ronde nog eens twee posities verloor.

De nieuwe wereldkampioen knokte zich in ronde 17 terug naar de vierde plaats en ging in de tweede helft van de race de strijd aan met polesitter Max Verstappen en Mercedes-teamgenoot George Russell. In de slotfase groeide hij uit tot de voornaamste uitdager van de Red Bull.

Antonelli en Verstappen wisselden meerdere keren van koppositie toen het ‘jojo-racen’ terugkeerde. De Italiaan lag in ronde 43 van 50 op de finishlijn 0,001 seconde voor, iets wat zijn rivaal flink zorgen baarde.

Antonelli wilde zich voor de laatste ronde in de beste positie brengen om de Red Bull in te halen en viel Verstappen daarom aan het einde van de voorlaatste ronde niet aan. Uiteindelijk verloor hij daardoor van beide McLarens en finishte hij slechts als vierde.

“Ik liet voor bocht 14 eigenlijk het gas los om de inhaalmodus te sparen en achter Max te blijven, zodat ik de best mogelijke kans op de overwinning had”, legde de Mercedes-coureur uit. “Maar doordat ik liftte, werd er iets in het systeem geactiveerd en kwam ik met nul batterij uit de bocht. Ik was dus alles kwijt.”

Motorsport.com vroeg hem door over het probleem. “Mijn fout was eigenlijk dat ik liftte”, vervolgde hij. “Daardoor ontstond het probleem en kon ik geen energie meer opladen. Aan het einde van het rechte stuk zit je dan al vrij laag qua energie. Omdat ik niets kon terugwinnen, zag ik dat ik op nul zat.”

“Het systeem was daar eigenlijk niet op voorbereid. Mijn fout was dat ik van het gas ging, daarna weer een beetje gas gaf om wat snelheid te houden, en daarmee werd het systeem geactiveerd. Daardoor verloor ik op het rechte stuk bijna twee seconden.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

Toen hem werd voorgelegd dat Mercedes op de rechte stukken terrein verloor op Red Bull, ondanks een topsnelheid van 320,6 km/u voor de W17 in de race tegenover 314,3 km/u voor de RB22, verduidelijkte Antonelli: “Nee, nee, we konden gewoon volgen.”

“We reden dit weekend natuurlijk met minder downforce en daardoor was het in de bochten wat lastiger, maar op alle rechte stukken hielp het ons zeker. Het was duidelijk waar Red Bull meer inzette, maar wij hadden nog iets achter de hand voor die laatste ronde. Alleen kon ik het niet eens proberen.”

Over het ‘jojo-racen’ was Antonelli, anders dan sommige collega’s, positief.

“Het was soms wel wat stressvol, want wegrijden was onmogelijk en er waren zoveel verschillende snelheden op allerlei rechte stukken dat je heel strategisch moest zijn”, gaf de Italiaan toe. “Maar los daarvan vond ik het een leuke race. Het was jammer dat ik door iets buiten mijn controle niet tot het einde kon vechten.”

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- Het Motorsport.com-team

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