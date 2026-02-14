Tijdens de collectieve vijfdaagse shakedown die eind januari in Barcelona plaatsvond, maakte Mercedes een bijzonder betrouwbare indruk. Desondanks werd het team tijdens de eerste wintertest in Bahrein geconfronteerd met meerdere technische problemen.

Andrea Kimi Antonelli werd hier vooral de dupe van. Op de openingsdag reed hij door een probleem met de wielophanging slechts een beperkt aantal ronden, terwijl hij op de tweede dag zelfs al na enkele ronden klaar was door een defect aan de power unit. Mercedes zag zich hierna genoodzaakt de volledige power unit te vervangen, waarmee veel kostbare baantijd verloren ging voor de jonge Italiaan.

Toch wist Antonelli de test op een positieve noot af te sluiten. Op de slotdag klokte hij met een 1.33.669 de snelste tijd van de driedaagse test en werkte hij eindelijk een representatief programma af. "Het was een lastige test voor mij", gaf Antonelli toe. "De eerste dag reed ik maar vijftien echte push laps en de dag erna helemaal geen. Dat maakt het lastig om in het ritme te komen."

Volgens Antonelli gaat het echter om kinderziektes die volkomen normaal zijn bij de introductie van een compleet nieuw reglement. "Dit soort dingen gebeuren, zeker met nieuwe regels. En dan kun je het beter nu hebben dan later in het seizoen", stelde hij. Belangrijker nog: binnen Mercedes wordt al gewerkt aan oplossingen. "Ik weet zeker dat het team al bezig is de problemen te analyseren en met een upgrade komt om de auto sterker te maken voor de volgende testdagen."

Dat er in Bahrein nog meerdere zwakke plekken aan het licht kwamen, staat in contrast met concurrenten als Red Bull Racing, dat op de eerste testdag probleemloos veel ronden afwerkte met Max Verstappen – al was er wel technische tegenslag op dag twee voor Isack Hadjar – en McLaren, dat Oscar Piastri op de derde dag bijna drie Grand Prix-afstanden liet rijden.

Voor Mercedes wordt het cruciaal om de resterende testtijd in Bahrein optimaal te benutten. Met nog drie testdagen te gaan voordat het Formule 1-circus afreist naar Melbourne voor de seizoensopener, is elke gereden kilometer van groot belang. Antonelli benadrukte daarbij dat de focus tijdens de tweede test zal verschuiven: "Vrijdag hebben we het aantal ronden gemaximaliseerd en werkte de auto goed. Volgende week wordt het moment om meer performance uit de auto te halen."