Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Red Bull: We kunnen Verstappen niet gelukkig maken, maar wel een winnende auto geven

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Red Bull: We kunnen Verstappen niet gelukkig maken, maar wel een winnende auto geven

Antonelli: Mercedes werkt aan update om problemen te verhelpen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Antonelli: Mercedes werkt aan update om problemen te verhelpen

Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik

MotoGP
MotoGP
Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik

Alonso nog steeds vol vertrouwen na dramaweek voor Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Alonso nog steeds vol vertrouwen na dramaweek voor Aston Martin

De cijfers van de driedaagse F1-wintertest in Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
De cijfers van de driedaagse F1-wintertest in Bahrein

McLaren dringt aan op veiligheidsaanpassingen voor F1-starts in 2026

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
McLaren dringt aan op veiligheidsaanpassingen voor F1-starts in 2026

Russell: Coureurs moeten nieuwe F1-regels een kans geven

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Russell: Coureurs moeten nieuwe F1-regels een kans geven

F1-update: Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-update: Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Antonelli: Mercedes werkt aan update om problemen te verhelpen

Mercedes werkt aan updates voor de tweede wintertest in Bahrein om de problemen te verhelpen die zich tijdens de eerste testweek hebben voorgedaan, zo heeft Andrea Kimi Antonelli laten weten.

Erwin Jaeggi Roberto Chinchero
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Tijdens de collectieve vijfdaagse shakedown die eind januari in Barcelona plaatsvond, maakte Mercedes een bijzonder betrouwbare indruk. Desondanks werd het team tijdens de eerste wintertest in Bahrein geconfronteerd met meerdere technische problemen.

Andrea Kimi Antonelli werd hier vooral de dupe van. Op de openingsdag reed hij door een probleem met de wielophanging slechts een beperkt aantal ronden, terwijl hij op de tweede dag zelfs al na enkele ronden klaar was door een defect aan de power unit. Mercedes zag zich hierna genoodzaakt de volledige power unit te vervangen, waarmee veel kostbare baantijd verloren ging voor de jonge Italiaan.

Lees ook:

Toch wist Antonelli de test op een positieve noot af te sluiten. Op de slotdag klokte hij met een 1.33.669 de snelste tijd van de driedaagse test en werkte hij eindelijk een representatief programma af. "Het was een lastige test voor mij", gaf Antonelli toe. "De eerste dag reed ik maar vijftien echte push laps en de dag erna helemaal geen. Dat maakt het lastig om in het ritme te komen."

Volgens Antonelli gaat het echter om kinderziektes die volkomen normaal zijn bij de introductie van een compleet nieuw reglement. "Dit soort dingen gebeuren, zeker met nieuwe regels. En dan kun je het beter nu hebben dan later in het seizoen", stelde hij. Belangrijker nog: binnen Mercedes wordt al gewerkt aan oplossingen. "Ik weet zeker dat het team al bezig is de problemen te analyseren en met een upgrade komt om de auto sterker te maken voor de volgende testdagen."

Dat er in Bahrein nog meerdere zwakke plekken aan het licht kwamen, staat in contrast met concurrenten als Red Bull Racing, dat op de eerste testdag probleemloos veel ronden afwerkte met Max Verstappen – al was er wel technische tegenslag op dag twee voor Isack Hadjar – en McLaren, dat Oscar Piastri op de derde dag bijna drie Grand Prix-afstanden liet rijden.

Voor Mercedes wordt het cruciaal om de resterende testtijd in Bahrein optimaal te benutten. Met nog drie testdagen te gaan voordat het Formule 1-circus afreist naar Melbourne voor de seizoensopener, is elke gereden kilometer van groot belang. Antonelli benadrukte daarbij dat de focus tijdens de tweede test zal verschuiven: "Vrijdag hebben we het aantal ronden gemaximaliseerd en werkte de auto goed. Volgende week wordt het moment om meer performance uit de auto te halen."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Red Bull: We kunnen Verstappen niet gelukkig maken, maar wel een winnende auto geven

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Red Bull: We kunnen Verstappen niet gelukkig maken, maar wel een winnende auto geven

Antonelli: Mercedes werkt aan update om problemen te verhelpen

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Antonelli: Mercedes werkt aan update om problemen te verhelpen

Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik

MotoGP
MGP MotoGP
Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik

Alonso nog steeds vol vertrouwen na dramaweek voor Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Alonso nog steeds vol vertrouwen na dramaweek voor Aston Martin
Vorig artikel Alonso nog steeds vol vertrouwen na dramaweek voor Aston Martin

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

McLaren dringt aan op veiligheidsaanpassingen voor F1-starts in 2026

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
McLaren dringt aan op veiligheidsaanpassingen voor F1-starts in 2026

Mercedes één-twee op derde F1-testdag Bahrein, Piastri zeer productief

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Mercedes één-twee op derde F1-testdag Bahrein, Piastri zeer productief

Red Bull: Wij zijn vierde team achter Ferrari, Mercedes en McLaren

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Red Bull: Wij zijn vierde team achter Ferrari, Mercedes en McLaren
Meer van
Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli ongedeerd na auto-ongeluk in San Marino

Formule 1
Formule 1
Andrea Kimi Antonelli ongedeerd na auto-ongeluk in San Marino

Antonelli over seizoen 2026: "Regelwijzigingen F1 komen op juiste moment"

Formule 1
Formule 1
Antonelli over seizoen 2026: "Regelwijzigingen F1 komen op juiste moment"

Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton

Formule 1
Formule 1
Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton
Meer van
Mercedes

Russell: Coureurs moeten nieuwe F1-regels een kans geven

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Russell: Coureurs moeten nieuwe F1-regels een kans geven

Russell na reality check in Bahrein: Red Bull favoriet in F1 2026

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Russell na reality check in Bahrein: Red Bull favoriet in F1 2026

Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen