Donderdagochtend 08.00 uur Nederlandse tijd werd het startschot gegeven voor de eerste en enige Formule 1-wintertest. Het Bahrain International Circuit is drie dagen lang het decor van dit evenement. Reikhalzend werd uitgekeken naar waar Red Bull Racing mee op de proppen zou komen. In New York toonde het Oostenrijkse F1-team alleen maar de kleuren, maar in Sakhir werd de nieuwste creatie van Adrian Newey echt aan de wereld getoond. Motorsport.com heeft de RB19 inmiddels technisch onder de loep genomen en daar vallen een aantal zaken aan op.

Wat met name opviel tijdens de ochtendsessie van Max Verstappen was dat de nieuwe wagen nogal stuiterde. Het circuit in de woestijn is geen biljartlaken, maar zo nu en dan klapte de onderkant nogal hard tegen het asfalt aan, wat voor de nodige vonken zorgde. Het woord porpoising viel eigenlijk niet, en ook F1-analist Anthony Davidson kan de Nederlandse F1-fans geruststellen: "De Red Bull ziet er vooral stijf uit", laat de Brit weten via F1TV. "Je ziet dat met name wanneer de auto hobbels raakt. Het is absoluut geen bouncing of porpoising. Het is puur stijfheid. De auto is wel anders dan die van Ferrari."

Niet alleen de Red Bull had er last van, ook de hagelnieuwe SF-23 van Ferrari hobbelde nogal. Afgelopen F1-seizoen was porpoising een belangrijk onderwerp in de paddock. Om het fenomeen de kop in te drukken, is voor dit jaar besloten de vloer met 15 millimeter te verhogen. Toch verdwijnt het volgens de voormalig F1-coureur nooit helemaal. "Bouncing en porpoising gaat, omdat het auto's met grondeffect zijn, niet helemaal verdwijnen dit jaar."

Mercedes had afgelopen jaar het meeste last van het hobbelen. De W13 was een wispelturige F1-auto, maar met de nieuweling lijkt het Duitse merk wel min of meer vast te houden aan diens filosofie. "Ik wil nu niet zeggen dat ze in ontkenning zijn. Vorig jaar ontspoorde het een beetje, maar daar hebben ze van geleerd. Omdat de sidepods en het uiterlijk nagenoeg gelijk zijn gebleven, betekent dit niet dat ook de filosofie fundamenteel hetzelfde is", vervolgt Davidson, die wel weet dat in Brackley het nodige is aangepakt. "Ik weet dat hun aanpak veranderd is. Ze hebben natuurlijk ook te maken met de nieuwe rijhoogte en proberen daarbij Ferrari en Red Bull na te bootsen, maar dan wel op hun eigen manier."

Video: RB19 van Max Verstappen zorgt voor vonkenregen op rechte stuk