Acht keer op rij veroverde Mercedes de Formule 1-wereldtitel bij de constructeurs. Tussen 2014 en 2021 stond er in dat kampioenschap geen maat op de fabrikant, maar in 2022 is alles anders. Onder de flink gewijzigde reglementen zijn het voorlopig Red Bull Racing en Ferrari die de lakens uitdelen, terwijl Mercedes zich moet schikken in een achtervolgende rol. Echt makkelijk gaat dat tot dusver niet: de W13 lijkt de F1-bolide te zijn die het meeste last heeft van porpoising en zolang het team dat niet onder controle heeft, lijkt het boeken van progressie een lastige opgave te worden.

Voormalig F1-coureur Anthony Davidson, tegenwoordig simulatorcoureur bij Mercedes en analist bij Sky Sports, laat bij dat medium weten dat hij vrijwel meteen wist dat het team in een lastig parket zat. “Ik kon in Bahrein op de baan al zien dat het niet echt op de auto leek die ik kende uit de simulator. Daardoor gingen meteen wat alarmbellen rinkelen”, legt hij uit. Dat wordt veroorzaakt door de extreme mate van porpoising die Lewis Hamilton en George Russell ervaren als de W13 met de geambieerde afstelling en rijhoogte rijden. De negatieve invloed op het rijcomfort en de snelheid worden volgens Davidson dan zo groot, dat er niets anders op zit dan de rijhoogte aanpassen.

“Het belangrijkste punt hiervan is denk ik dat ze gewoon niet met de rijhoogte kunnen rijden waarmee ze willen rijden. Bij veel andere teams, waaronder Red Bull, kunnen ze over de grond schrapen met vonken die van de onderkant van de auto vliegen. Die auto kan fysiek niet lager naar de grond”, analyseert Davidson. “Dat zie je niet echt bij de Mercedes en ook de Ferrari, waar je veel meer gestuiter kan zien. Idealiter wil Mercedes met de hoogte rijden waarmee Red Bull rijdt, maar iedere keer dat ze dat proberen wordt het stuiteren dermate dat het nadelig is voor het comfort in en de snelheid van de auto. En het gebeurt niet alleen op rechte stukken, maar ook in de snelle bochten. De auto wordt dan een soort bokkend paard, waaraan je je niet kan vasthouden.”

Problemen oplossen gaat tijd kosten

Wat de situatie voor Hamilton en Russell nog lastiger maakt, is dat zij weten dat er potentie in de auto zit. “Ze weten dat de auto veel sneller kan zijn, maar ze kunnen er niet zo laag mee rijden als ze willen. Het is een fascinerend probleem”, aldus Davidson, die concludeert dat Mercedes momenteel in een eigen klasse zit tot er een oplossing voor porpoising wordt gevonden. “De auto is niet zo goed als de Red Bull en de Ferrari en bevindt zich in niemandsland. De auto zit in het grijze gebied waarbij je de top niet kan aanvallen, maar je absoluut sneller bent dan de middenmoot achter je. Ik verwacht dat ze progressie gaan boeken, maar het gaat tijd kosten. Dit is niet snel op te lossen.”