Davidson vindt hiërarchie bij Mercedes terecht: "Heeft Russell niets tegenin te brengen"

Mercedes moet de laatste zes races van het seizoen alle zeilen bijzetten. Ferrari heeft het gat naar Mercedes verkleind tot twintig punten en in de vorm waarin de Scuderia zich bevindt, kunnen zij er nog met de tweede plaats bij de constructeurs vandoor gaan. George Russell gaf al aan dat hij die strijd het belangrijkst vindt, aangezien hij bij de coureurs op de achtste plaats staat. Toch leek er in de beginfase van de Grand Prix van Japan weinig sprake te zijn van teamwerk, aangezien Russell en Lewis Hamilton fel met elkaar om positie streden. "Vechten we hier nou tegen elkaar, of tegen de rest?", vroeg Russell zich op de boordradio af.

Uiteindelijk werd er wel degelijk samengewerkt en moest Russell Hamilton in de slotfase voorbij laten om te voorkomen dat Carlos Sainz hem zou inhalen. Russell gaf gehoor, al vermoedt voormalig F1-coureur Anthony Davidson dat hij door de hiërarchie binnen Mercedes zo 'beleefd' was. "Er is zeker een hiërarchie in dat team", zegt Davidson in de Sky Sports F1 Podcast. "En terecht", oordeelt hij. "Lewis heeft zijn status in dat team verdiend als zevenvoudig wereldkampioen, daar heeft George niets tegenin te brengen. George is nog steeds de understudy en hij doet het heel goed op de momenten dat hij de snelheid heeft om Lewis echt te verslaan." Dat doet hij volgens Davidson echter wel op een 'beleefde George Russell-manier': "Dat is best humoristisch om naar te kijken, omdat ik weet dat hij in de auto woedend is."

"Dat is ook waarom we de spannende momenten zien, dat er bijna contact is tussen de twee", vervolgt Davidson. "Maar dan is hij de goede jongen op de boordradio en gaat hij er erg Brits mee om. Dan zitten er nog lagen aan die mate van irritatie, denk ik. Het komt altijd over als: 'Ik vind dit prima, maar als je mij er de volgende kansen langs laat, dan zou dat gewaardeerd worden.' Misschien zou hij zich iets meer uitspreken als de zaken anders waren. Maar voor nu denk ik dat hij zijn plek in het team kent."

Davidson geniet wel van de strijd tussen de Mercedes-teamgenoten. Dat kan beide coureurs bovendien helpen, aangezien zij elkaar tot het uiterste drijven. "Hij [Russell] weet dat hij de snelheid heeft. Dat zien we allemaal van buitenaf. Lewis steekt zijn ellenbogen uit wanneer het nodig is. Ik vind het een echt interessant gevecht en kijk hoe George zich ontwikkelt als coureur en kijk naar Lewis die in de laatste jaren van zijn carrière zit. Ik zie in George deze jonge, hardwerkende coureur die hem bedreigt met zijn snelheid en consistentie en het is geweldig om te zien hoe Lewis zich ook vastbijt."