FIA verduidelijkt: Coureurs mogen race niet eindigen in pitstraat

Het onderwerp is door de FIA aangestipt nadat Lewis Hamilton vorige week op hetzelfde circuit in de laatste ronde een lekke band opliep en hinkend op drie wielen over de finishlijn kwam. Na afloop realiseerde de internationale autosportfederatie zich dat de Engelsman een voordeel had kunnen hebben als hij met zijn lekke band de pitstraat in was gedoken en daar de virtuele finishlijn was gepasseerd. Hamilton besloot echter buiten te blijven en ging uiteindelijk met bijna zes seconden voorsprong op Max Verstappen over de gebruikelijke finishlijn.

Had hij er voor gekozen om de pitstraat in te duiken, dan was hij met een grotere voorsprong afgevlagd. In tegenstelling tot veel andere circuits is de ingang naar de pitstraat op Silverstone namelijk een stuk korter dan het reguliere circuit. Dat telt met Vale en Club nog twee extra tijdrovende bochten. De vorig jaar overleden wedstrijdleider Charlie Whiting waarschuwde de coureurs in het verleden voor de illegale kortere weg door de pitstraat, maar de laatste jaren was de aandacht ervoor wat naar de achtergrond verdwenen.

De finish van Hamilton heeft de zaak echter weer op de agenda gezet, zo laat de huidige wedstrijdleider Michael Masi weten. “In het belang van de eerlijkheid van de sport en om een ordentelijk verloop van de race mogelijk te maken, in lijn met de bepalingen van de FIA International Sporting Code, is besloten dat elke auto die niet op de baan zelf over de finishlijn komt, door wordt verwezen naar de stewards.” Die stewards moeten dan bepalen of er sprake is van een overtreding en een straf.

Het is niet voor het eerst dat er wat te doen is rond de pitstraat van Silverstone. Berucht is de Britse Grand Prix van 1998, toen raceleider Michael Schumacher vlak voor het einde van de race een tijdstraf kreeg. Hij had echter niet voldoende voorsprong op Mika Hakkinen om die straf nog tijdens de race uit te zitten en dus dook hij in de laatste ronde van de race de pitstraat in. Daar passeerde hij de finishlijn en werd tot winnaar uitgeroepen. Vervolgens reed de Duitser dertig meter door naar de Ferrari-garage om alsnog zijn tijdstraf uit te dienen.

Met medewerking van Adam Cooper