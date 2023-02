Andrew Green niet langer betrokken bij F1-project Aston Martin

Green werkte meer dan dertig jaar in de koningsklasse. Hij was onder Gary Anderson als een van de ontwerpers verantwoordelijk voor het origineel van de Jordan 191. Hij werkte vervolgens bij BAR en Red Bull Racing voor hij in 2010 terugkeerde in Silverstone bij het team dat destijds bekend stond als Force India. Hij was technisch directeur bij Force India, Racing Point en Aston Martin voor hij in de zomer van 2021 aangesteld werd als Chief Technical Officer. Aero-expert Dan Fallows werd van Red Bull overgehaald als opvolger van Green, al liet die overstap lang op zich wachten door de contractuele situatie met Red Bull.

Green werkte tot voor kort nog mee aan de ontwikkeling van de AMR23, die eerder deze week gepresenteerd werd. Nu is hij overgeplaatst naar Aston Martin Performance Technologies, al is nog niet duidelijk aan welk project hij voor dat team zal werken. Aston doet met het overplaatsen van Green in ieder geval een poging om de kennis intern te houden, al zal het team aan de FIA moeten bewijzen dat Green niet direct betrokken is bij het F1-project. Dit heeft te maken met het budgetplafond, waar personele kosten ook onder vallen. Green was tot enkele jaren geleden een van de grootverdieners bij het merk.

“Hij is gefocust op de non-F1 zaken van ons bedrijf”, zegt Fallows. “Deze organisatie groeit en daar proberen we veel aandacht aan te besteden. We hebben ook een link met AML [Aston Martin Lagonda] en dat is heel belangrijk. Hij probeert de kennis die we hebben op F1-gebied ook elders in te zetten.”

Teambaas Mike Krack noemt het een logische beslissing om Green weg te halen bij het F1-project. “De organisatie groeit en we hadden iemand met technische expertise nodig om de leiding te nemen over de projecten die we doen. Dit was de goede beslissing, het is een voorrecht dat we iemand als Andrew in onze organisatie hebben. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de AMR23, recent is hij overgeplaatst. We moeten nu zien hoe dit verder gaat, maar we hadden het idee dat we hem elders nodig hadden. Dus daar zijn we blij mee.”