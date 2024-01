Nog geen groen licht voor Andretti, maar F1-auto staat al in windtunnel

Er is veel te doen over de komst van een eventuele elfde team op de Formule 1-grid. De FIA staat als regelgever open voor zo'n team, aangezien de huidige regels zelfs tot twaalf teams toestaan. Zij hebben Andretti als enige team groen licht gegeven na een grondige analyse van alle geïnteresseerde partijen. Daardoor ligt de bal nu bij de Formule 1, waar juist het probleem ligt. De meeste teams zijn er niet happig op om een elfde team toe te laten omdat hierdoor het prijzengeld verwatert. Bovendien hebben sommige teambazen al hun zorgen geuit over de logistieke puzzel voor circuits, aangezien sommige paddocks dan overvol zitten en enkele pitgarages uitgebreid moeten worden.

Hoewel er dus nog geen groen licht is van de Formule 1, werkt de autosportafdeling van Andretti Global op de achtergrond hard aan het F1-project mochten ze groen licht krijgen. Inmiddels zijn er zelfs al meer dan 120 teamleden op het F1-project gezet, meldt The Athletic op basis van een gesprek met Michael Andretti en technisch directeur Nick Chester. Intussen heeft het personeel al een F1-modelauto in de windtunnel staan, al is dat wel op schaal. Halverwege dit jaar wil Andretti zelfs al een F1-auto op ware grootte te bouwen om vervolgens in die windtunnel - van Toyota in Keulen - zetten.

Die ruim 120 mensen komen ook van andere F1-teams, zo laat Chester weten. "Ik was positief verrast hoe makkelijk het was om mensen aan te trekken voor dit project. Een nieuw team en de naam Andretti trekken echt aan." Volgens hem heeft zo'n nieuw project bovendien de neiging om 'zeer proactief' te zijn. "We hebben mensen van Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren... Zij zochten allemaal een nieuwe uitdaging. Het is die potentie om afdelingen vorm te geven die zeer aantrekkelijk is."

Het team heeft voor het grondige proces van de FIA een document van meer dan 400 pagina's aangeleverd. Chester spreekt daarom ook van een 'rigoureuze' keuring, ook omdat zij 'veel vragen stelden over hoe we in staat zouden zijn om een goede auto te bouwen'. Andretti zelf erkent dat het 'tijd kost om competitieve raceauto's te bouwen', maar is ook blij met de vooruitgang die hij ziet op het gebied van aerodynamica en simulatie. "We onderschatten het niet", aldus de CEO.

Voor nu ligt de toekomst van het hele F1-project van Andretti in handen van Formula One Management. Chester ziet het echter positief in. "Zoals Mohammed [Ben Sulayem] al een aantal keren heeft gezegd, zijn de voordelen die we deze sport en het kampioenschap brengen overduidelijk. Ik kan me niet voorstellen dat iemand ons zou willen tegenhouden en de racefans de kans zou willen ontnemen om een echt Amerikaans fabrieksteam de strijd aan te zien gaan met de legendarische namen die momenteel in de F1 rijden", aldus Chester.