Het grote nieuws van de woensdagmiddag was het bericht dat de Formule 1 als het aan FOM ligt voorlopig geen elfde team krijgt. De organisatie van de koningsklasse van de autosport heeft de inschrijving van Andretti Global bekeken en besloten om de Amerikanen geen groen licht te geven. Een harde klap voor de formatie uit Indianapolis, dat in een kort statement duidelijk laat weten dat de afwijzingsgronden in hun ogen niet terecht zijn. "Andretti Cadillac heeft de informatie van Formula One Management Limited bekeken en is het erg oneens met de inhoud", begint het team.

"Andretti en Cadillac zijn twee motorsportorganisaties met succes over de hele wereld. We zijn gecommitteerd aan het plan om een echt Amerikaans fabrieksteam in F1 te plaatsen en de strijd met de beste van de wereld aan te gaan", vertelt het bedrijf in het vervolg. "We zijn er trots op dat we al significante progressie hebben geboekt met het ontwikkelen van een competitieve auto en een krachtbron, met een ervaren team achter het project." Ondanks dat de renstal een plek op de F1-grid voorlopig kan vergeten, betekent het voor Andretti niet dat de ontwikkeling van het project stil staat. "Wij blijven ons werk met dezelfde snelheid voortzetten", laat het team weten. Aan het einde van de eerste reactie benoemt de renstal uit Indiana dat het blij is met de positieve berichten uit de verschillende hoeken: "We willen graag laten weten dat we dankbaar zijn voor de fans die hun steun hebben uitgesproken."

De afwijzing door FOM is een hard gelag voor Andretti, dat in oktober 2023 de eerste horde nam na de goedkeuring door de FIA. Nadat de autosportfederatie wel groen licht gaf, is er hard gewerkt in de fabriek van Andretti om het F1-project in gang te trekken. Zo zijn er verschillende topmensen naar de renstal gekomen, waaronder technisch directeur Nick Chester. Dinsdag kwam het bericht naar buiten dat onder leiding van de Brit het team al hard werkt aan een sterke F1-auto en dat er 120 mensen bij het project betrokken zijn.

De doelstelling om in 2025 op de grid te staan lijkt nu in ieder geval de ijskast in te kunnen. FOM heeft de deur voor een entree in 2028 nog op een kier gelaten, maar of dat reëel is, is nog niet bekend. De FIA heeft nog niet gereageerd op het nieuws.