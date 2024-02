Andretti bestrijdt Formule 1-afwijzing in fel, nieuw statement

De voorbije week heeft op Formule 1-vlak vooral in het teken gestaan van Lewis Hamiltons aangekondigde megatransfer naar Ferrari, maar voordien had de Formule 1 ook al kenbaar gemaakt dat het de aanvraag van Andretti-Cadillac om als elfde team toe te treden voorlopig afwijst. De FIA had vorig jaar in oktober weliswaar groen licht gegeven voor Formule 1-deelname van deze klinkende naam uit de Amerikaanse racerij, maar voor een daadwerkelijke entree moet ook Formula One Management akkoord gaan. Die organisatie heeft als commerciële rechtenhouder laten weten de boot voorlopig af te houden, in ieder geval tot 2028.

De Formule 1-organisatie heeft er meerdere redenen voor gegeven. Om te beginnen vindt F1 dat Andretti als elfde team geen waarde toevoegt aan de sport en dat Andretti er zelf vooral van zou profiteren. Daarnaast benadrukt FOM dat Andretti voor echte meerwaarde eerst met een eigen Cadillac-motor van General Motors voor de dag moet komen, hetgeen voor 2028 ook in de pijplijn zou zitten. FOM betwijfelt eveneens of Andretti competitief kan zijn op het hoogste niveau.

Andretti reageerde meteen door te laten weten het 'zeer oneens' te zijn met de afwijzing en heeft vrijdagavond een volgende stap gezet door inhoudelijk te reageren. Middels een nieuw statement laat het Amerikaanse team weten twee punten uit de F1-verklaring in het bijzonder te bestrijden. Zo heeft FOM laten weten dat Andretti het project onderschat doordat het team voor 2025 een auto zou willen bouwen - voor één jaar onder het huidige reglement - en dan ook meteen een nieuwe bolide moet ontwikkelen voor de nieuwe regelgeving van 2026. Andretti spreekt tegen dat het op 2025 mikt en stelt dat de nieuwe regels van 2026 juist het mikpunt vormen: "Toen Andretti-Cadillac bijna een jaar geleden het proces bij de FIA is begonnen om de interesse kenbaar te maken, was 2025 volgens die procedure nog het gewenste jaar om in te stappen. De FIA heeft onze aanvraag goedgekeurd, zonder daarbij te vermelden of het om 2025 of 2026 zou moeten gaan. Andretti-Cadillac is nu al maanden bezig met als doel om in 2026 mee te doen in de Formule 1. Dat 2025 op papier staat, komt vooral doordat het proces inmiddels al zo lang duurt."

Ten tweede valt in het statement van de Formule 1 te lezen dat Andretti de kans op een persoonlijk gesprek over de plannen heeft laten schieten. Ook dit bestrijdt het Amerikaanse team. De mail met een uitnodiging van F1 zou naar verluidt in de spam-map zijn terechtgekomen. "We wisten niet dat het aanbod voor een meeting was verlengd en zouden nooit een gesprek met Formula One Management afslaan. Een persoonlijk gesprek over de commerciële aspecten blijft voor ons bijzonder belangrijk. We willen zeer graag gebruikmaken van de mogelijkheid om met Formula One Management te spreken en hebben hen geschreven om onze interesse kenbaar te maken."

Andretti blijft in ieder geval strijdvaardig en sluit het statement af met de woorden: "Ons werk wordt in hetzelfde tempo voortgezet!"