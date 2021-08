Andretti Autosport overweegt toetreding tot de Formule 1

Volgens de Amerikaanse autosportwebsite Racer zou de eigenaar van Andretti Autosport al gesprekken hebben gevoerd met meerdere teams waaronder Haas F1. “Het zou geweldig zijn, maar er is nog een lange weg te gaan als het zou gebeuren”, vertelt Michael Andretti aan Racer. “Als de juiste gelegenheid zich voordoet, zullen we er helemaal voor gaan. Maar zover zijn we nog niet.”

De voorkeur van Andretti Autosport zou uitgaan naar de overname van een bestaand team en niet naar het opzetten van een eigen stal, omdat elke nieuwkomer in de Formule 1 een inschrijfgeld van 200 miljoen dollar op tafel moet leggen. Die regel is opgenomen in het meest recente Concorde Agreement en bedoeld om het prijzengeld van de huidige teams niet te laten verwateren. Het bedrag vormt een flink struikelblok voor nieuwe toetreders die naast het inschrijfgeld ook nog eens een eigen infrastructuur zullen moeten opzetten, personeel moeten aantrekken en het belangrijkste van alles: vanaf de grond een auto ontwerpen en opbouwen.

Het Haas F1 Team lijkt de ideale kandidaat voor Andretti. Het team is Amerikaans en ondanks de roebels van de familie Mazepin houdt de financiële situatie er niet echt over. Weliswaar heeft eigenaar Gene Haas zich vorig seizoen voor nog eens vijf jaar gecommitteerd aan de Formule 1, maar de zakenman heeft in het verleden herhaaldelijk laten weten open te staan voor een verkoop van het team mits er een goed bedrag wordt geboden. Twee andere stallen die op de radar van Andretti staan zijn Williams en Alfa Romeo. Beide renstallen zijn in het bezit van private investeerders (Dorilton Capital en Longbow Finance), partijen die wanneer ze eenmaal geld ruiken, mogelijk bereid zijn om de boedel te verkopen.

Andretti Autosport is actief in veel verschillende raceklassen: zo heeft het renstallen in de IndyCar Series, de Indy Lights en de Formule E. In het IMSA rijdt het rond met een LMP3-team en samen met Zak Brown is Andretti ook mede-eigenaar van United Autosports dat onder andere meedoet aan de Extreme E-serie en het World Endurance Championship.

Speciaal voor een mogelijke overname heeft Andretti al eerder dit jaar de Andretti Acquisition Company opgezet. Deze overnamemaatschappij zou middels een beursgang 250 miljoen dollar moeten ophalen om de aankoop van een renstal te financieren.