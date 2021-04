Seidl: Zelfkritiek na fout op Imola ‘typerend’ voor Norris

In zijn laatste ronde in Q3 reed Norris een tijd die goed was geweest voor de derde plaats op de startopstelling van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Daarbij kwam hij in de snelle Piratella echter een paar centimeter buiten de witte lijn. Daardoor werd zijn rondetijd geschrapt en moet de McLaren-coureur vanaf de zevende positie aan de race beginnen. Na de kwalificatie stelde Norris dat hij het 'verkloot’ had en dat hij zichzelf teleur had gesteld. “Dat is denk ik typerend voor Lando, het is onderdeel van zijn karakter en persoonlijkheid dat hij heel kritisch op zichzelf is”, vertelde teambaas Seidl na de kwalificatie over de kritiek die Norris op zichzelf uitte.

De afgelopen jaren toonde Norris zich vaker kritisch op zijn eigen prestaties en dus is de Duitser dat inmiddels wel gewend. Bovendien vertrouwt hij erop dat de 21-jarige coureur de knop om kan zetten in de aanloop naar de race van zondag. “Tegelijkertijd slaagt hij erin om dat op zijn laatst zondagochtend aan de kant te zetten, waarna hij zich focust op de taak die hem te wachten staat”, aldus Seidl. “Hij heeft het sensationeel gedaan in de kwalificatie, hij vloog. Na de sessie kreeg hij een knuffel van mij en daar houdt hij niet van, maar ik weet zeker dat hij zondagochtend weer helemaal gefocust is.”

Norris was niet de enige coureur die op vrijdag en zaterdag een tijd kwijtraakte vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 9. Na een vraag van Motorsport.com ging de Brit in op wat de snelle linkerbocht Piratella zo’n uitdaging maakt. “Aan de binnenkant zit een behoorlijk hoge kerb, dus je hebt weinig speelruimte. Je zit op een bepaalde lijn en als je net iets sneller gaat, kan je een paar centimeter wijder uitkomen. Het is een heel moeilijke bocht, in het midden is die bovendien een beetje blind. Je kan de exit van de bocht niet de hele tijd zien. Op dit circuit is dat punt het lastigste te beoordelen waar je precies moet uitkomen. Het is veel lastiger dan het eruitziet.”

Ricciardo moet 'oude gewoonten' afleren

De geannuleerde ronde zorgde ervoor dat Norris in de kwalificatie voor de tweede keer op rij langzamer was dan teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër reed de zesde tijd in Q3, maar na afloop voelde hij dat hij nog niet het maximale uit de MCL35M weet te halen. “Ik wil het niet als excuus aanhalen, maar er zijn nog wat oude gewoonten die ik af moet leren en dingen die misschien niet zo goed werken met deze auto”, vertelde de McLaren-coureur na de kwalificatie. “Iedere ronde gaat het beter, dus wanneer is het perfect? Liever vroeg dan laat, maar hoe meer ronden ik rij, hoe sneller ik word. Hopelijk zien we snel ons echte potentieel, want het is bemoedigend dat we erbij staan. We kunnen naar veel dingen uitkijken dit jaar - de verschillen in het algemeen zijn klein, dus ik ben er tevreden mee. Ik ben zeker tevreden over de progressie die we [dit weekend] geboekt hebben en er komt nog meer aan. Ik ben geduldig, maar volhardend.”

