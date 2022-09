De discussie over het al dan niet finishen van een race achter de safety car zwengelde afgelopen weekend verder aan, nadat Daniel Ricciardo met nog vijf ronden te gaan stilviel en de race niet meer werd herstart. Hoewel de wedstrijdleiders de regels dit keer volgden - in tegenstelling tot vorig jaar in Abu Dhabi waar er nog wel een ronde geracet werd om het kampioenschap te beslissen - hielden de fans een slechte smaak over aan de finish op Monza. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zei na de race dat er een rode vlag gezwaaid had moeten worden om ervoor te zorgen dat er in ieder geval nog een ronde op volle snelheid gereden kon worden.

McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft aangegeven dat er na de controverse in Abu Dhabi vorig jaar al gesprekken gaande waren over hoe met neutralisaties in de slotfase om te gaan, maar dat de teams er niet uitkwamen. “Na wat er in Abu Dhabi gebeurde zijn er veel gesprekken geweest tussen de FIA, de Formule 1 en alle teams om te kijken of de regels vernieuwd konden worden om de races nooit achter de safety car te laten eindigen”, vertelde Seidl aan onder meer Motorsport.com. “Maar ondanks dat de FIA en F1 ons pushten om tot oplossingen te komen, ging bijna geen enkel team akkoord met veranderingen omdat we niet tot een betere oplossing kwamen. Daarom moeten we denk ik simpelweg accepteren dat situaties zoals in Italië kunnen voorkomen.”

Volgens Seidl hebben de organisatoren echt geprobeerd hebben om een oplossing te vinden, maar waren er te veel zorgen bij de teams dat spektakel boven het sportieve element wordt verkozen. “We willen alleen een oplossing die ook op sportief gebied eerlijk is. Niet dat het opeens gevaarlijk wordt. Daarom kwamen we niet tot iets beters dan wat we nu hebben. We hebben gestemd op het behouden van de regels zoals ze nu zijn. Zover ik me kan herinneren heeft elk team zo gestemd. Daarom denk ik dat we het onderwerp beter kunnen sluiten.”

Rode vlag net voor finish

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft op de maandag na de race in Italië gesproken met race-officials en teammanagers, onder meer over het voorval met de safety car. Een van de mogelijke oplossingen om altijd onder groen te eindigen, is in de regels op te nemen dat als er een safety car naar buiten moet komen met nog minder dan een bepaalde afstand te rijden, er automatisch een rode vlag wordt gezwaaid.

Motorsport.com heeft deze optie voorgelegd aan sportief directeur van Alpine Alan Permane. Hij vindt het goed klinken, maar denkt wel dat er automatisch wat onbedoelde consequenties bij komen kijken. “Het is al eens gebeurd. We deden het vorig jaar in Baku en dat was goed”, zegt Permane. “Ik denk dat je dat wel in de reglementen kunt opnemen. Het klinkt niet heel gek. Ik weet zeker dat er wel iets bij komt wat we niet leuk vinden, maar uiteindelijk zijn we hier om een show neer te zetten. De finish op Monza was niet acceptabel”, vertelt Permane.

Hij vervolgt: "Het was helemaal geen ideale finish. Niemand wil achter de safety car eindigen. Het is erg slecht voor de fans. We hebben onszelf niet goed laten zien. Maar misschien hoeven we niet te zeggen dat elke keer als er binnen vijftig kilometer voor de finish een safety car komt, een rode vlag te zwaaien. Misschien kunnen we gewoon proberen de procedures te volgen, en ze sneller te maken. Het probleem van een late safety car is dat je auto’s op een ronde achterstand hebt. We hebben eindeloos gepraat over hoe we deze situatie kunnen verbeteren, en er zijn veel onbedoelde gevolgen bij het veranderen van de procedure.”