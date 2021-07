Seidl: Sprintraces alleen geschikt voor specifieke circuits

De Formule 1 experimenteerde afgelopen weekend op Silverstone voor het eerst met een zogenaamde sprintkwalificatie op zaterdag. Deze race over een afstand van 100 kilometer bepaalde de startopstelling voor de Britse Grand Prix. Daarmee kregen de fans langs de baan drie dagen lang actie voorgeschoteld, omdat de kwalificatie voor de sprintrace al een dag eerder op vrijdag had plaatsgevonden. De race over 17 rondjes kon na afloop rekenen op een gemengde ontvangst. Zo was de actie vooral te beleven in de openingsfase – met een raketstart van Fernando Alonso als hoogtepunt – maar was het restant van de sprintrace vrij eentonig.

Na de zomerstop zal er op het circuit van Monza nog een keer getest worden met een sprintrace, alvorens er in het najaar op een nog nader te bepalen circuit nog een derde test zal volgen. Mocht het experiment uiteindelijk als een succes worden beschouwd, wil de Formule 1 het format volgend jaar over meer Grand Prix-weekenden uitrollen. Sportief directeur Ross Brawn liet al weten dat er in zo’n geval volgend jaar op misschien wel zes circuits een sprintrace zal worden georganiseerd. McLaren-teambaas Andreas Seidl is redelijk positief over het experiment, maar waakt wel voor overmoed.

“Het is goed dat we dit in drie Grand Prix-weekenden uitproberen dit jaar”, aldus Seidl. “Het is ook goed dat we hiervoor onze tijd nemen om met fans, onze partners, alle teams, de Formule 1 en de FIA de boel te analyseren. Om exact te kijken hoe het is gegaan en daar conclusies aan te binden.”

“Het is pas een eerste indruk, maar ik denk wel dat we alleen voor specifieke evenementen en circuits dit format moeten hanteren. Ik zie dit bijvoorbeeld niet de standaard worden voor alle circuits.”

Sprintrace leverde geen al te grote verrassingen op

Naast de sprintrace zelf zadelde ook de gewijzigde indeling van het weekend de teams op met de nodige uitdagingen. Zo moesten teams in Silverstone al na een enkele vrije training op vrijdag een afstelling kiezen, alvorens er onder parc fermé-omstandigheden geen grote veranderingen meer mochten worden doorgevoerd aan de auto’s. Ook was het bandenreglement op Silverstone anders dan bij andere raceweekenden. Zo hadden alle coureurs voor de race op zondag bijvoorbeeld een vrije bandenkeuze. Toch kwamen de teams ondanks de veranderingen niet voor al te grote verrassingen te staan volgens Seidl.

“Het weekend pakte wat betreft de strategie en banden min of meer uit zoals we hadden verwacht”, aldus de Duitser. “De sprintrace gaf ons aan het einde een goed beeld van waar iedereen stond wat betreft de racesnelheid. Het was toen al heel duidelijk dat Charles [Leclerc] ontzettend sterk was. We konden hem in de sprint niet verslaan en hetzelfde gebeurde in de race op zondag. Er waren dan ook geen grote verrassingen, maar ook geen grote lessen uit de sprintrace te trekken.”