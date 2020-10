Seidl: Motorreglementen 2026 de sleutel voor toekomst F1

De Formule 1 introduceert pas in 2026 nieuwe regels voor de motoren, maar die gaan volgens Seidl wel een sleutelrol spelen in de toekomstige betrokkenheid van nieuwe fabrikanten. Doordat Honda eind 2021 uit de F1 stapt, blijven er slechts drie fabrikanten over. Ook lijken er op korte termijn geen nieuwe leveranciers toe te treden. Zo deed de Volkswagen Group wel onderzoek naar een mogelijke F1-deelname, maar besloten werd om dat niet te doen. Seidl werkte destijds voor Porsche en hoewel hij niet op details wil ingaan, kan hij wel het een en ander zeggen over hoe fabrikanten tegen de huidige motorformule aankijken.

“In het grotere plaatje is het niet realistisch dat er in de komende jaren onder de huidige reglementen een nieuwe fabrikant toetreedt. De investering is te groot en het duurt te lang om een competitief pakket te hebben”, zei de Duitser. Belangrijk wordt dat de F1, de FIA, de teams en potentiële nieuwe fabrikanten met elkaar om tafel gaan om te kijken hoe de toekomstige motorreglementen eruit moeten gaan zien. “Dat is de vraag die als eerste beantwoord moet worden, want je hebt twee keuzerichtingen. De ene is vasthouden aan motoren met verfijnde technologie en het hebben van een platform om ook toekomstige technologie voor straatauto’s te ontwikkelen. Of je slaat een andere richting in. Dat houdt in dat je gaat voor minder complexe motoren die veel goedkoper zijn. Dat is de sleutelvraag die eerst beantwoord moet worden, voordat je naar een tijdlijn met potentiële nieuwe fabrikanten in de F1 kijkt.”

Seidl benadrukt dat de F1 vooralsnog in een gezonde staat verkeert, nu het Concorde-verdrag door alle teams is ondertekend en er een budgetplafond gaat gelden in 2021. “Ik denk dat het vooruitzicht best positief is. Maar ik denk dat de volgende stap nu gezet moet worden op het motorische vlak.” De teambaas van McLaren vindt dat er gesproken moet worden met de huidige fabrikanten, maar zeker ook met de automobielindustrie als geheel en potentiële nieuwe motorfabrikanten. “Er zijn goede gesprekken en initiatieven om te zien hoe je de kosten kan verlagen en de motoren kan versimpelen. Daarmee kunnen ze ook aantrekkelijker worden voor [onafhankelijke motorbouwers zoals] Ilmor en Cosworth. Ik denk dat daar naar gekeken moet worden en dat gaan we denk ik ook doen met Stefano [Domenicali], Ross [Brawn] en de F1. Ik denk dat dit hoog op de lijst met prioriteiten staat.”

Uit zijn ervaringen in de sportscars weet Seidl dat het mogelijk is om de kosten van de krachtbronnen omlaag te brengen en de technologie tegelijk relevant te houden voor de straatauto's. Ook ziet hij wel wat in het idee van Cyril Abiteboul om de nieuwe motorreglementen vervroegd in te voeren. “De belangrijkste vraag die eerst beantwoord moet worden is hoe de motorreglementen eruit moeten gaan zien. Dit gaat in mijn optiek ook bepalen wanneer we ze kunnen introduceren. Maar als het helpt om de drie huidige leveranciers aan boord te houden en mogelijk nieuwe fabrikanten aan te trekken, dan zullen wij een vervroegde invoering van de reglementen volledig steunen.”

Met medewerking van Adam Cooper