Seidl: Sterke line-up cruciaal voor heropleving McLaren

Na een aantal moeizame jaren met Honda heeft McLaren inmiddels weer de weg naar voren weten te vinden. Onder het bewind van teambaas Andreas Seidl wist de renstal vorig jaar een zwaarbevochten strijd om de derde plek bij de constructeurs te winnen, waarmee het zich achter de topteams van Mercedes en Red Bull schaarde als beste team in de ultracompetitieve middenmoot. Dit jaar hoopt het team uit Woking opnieuw een stap naar voren te kunnen maken. Daarvoor kan het onder andere rekenen op een nieuwe krachtbron van Mercedes, maar sinds dit jaar komt ook Daniel Ricciardo uit voor de Britse renstal. De Australiër werd al snel opgepikt bij Renault, nadat vorig jaar bekend werd dat Carlos Sainz McLaren zou gaan verlaten voor een nieuw avontuur bij Ferrari.

Ricciardo lijkt zijn draai al snel te hebben gevonden bij McLaren en kon zich tijdens de seizoenopener in Bahrein al aardig meten met Lando Norris, die dit jaar aan zijn derde seizoen bij McLaren bezig is. Het duo kwalificeerde zich als zesde en zevende voor de seizoensopener, om vervolgens op zondag een flinke lading punten te scoren. Met 18 WK-punten staat McLaren na Bahrein wederom derde bij de constructeurs, achter de teams van Mercedes en Red Bull. Volgens teambaas Seidl was het cruciaal voor het team om ook na het vertrek van Sainz over twee sterke rijders te beschikken, waarop het team dan ook al snel besloot om voor Ricciardo te kiezen.

Twee coureurs die er altijd staan

“Zoals je je wel kunt voorstellen was het voor mij erg belangrijk om ervoor te zorgen dat we ook dit jaar weer over een zeer sterke line-up zouden beschikken toen we de keuze maakten voor Daniel”, vertelt Seidl onder andere aan Motorsport.com. “Het feit dat we altijd de beschikking hadden over twee rijders die er altijd stonden om flink wat punten te scoren, was de afgelopen twee seizoenen namelijk cruciaal in het veiligstellen van de plekken die we behaald hebben in het constructeurskampioenschap.”

“Ik ben heel blij met wat we tot dusver van allebei de jongens hebben gezien”, spreekt Seidl lovend over Norris en Ricciardo. “Het is geweldig dat we opnieuw over een ijzersterk rijderspaar lijken te beschikken. We hebben met beide jongens Q3 gehaald, ze zaten allebei erg dicht bij elkaar.”

In de race moest Ricciardo uiteindelijk genoegen nemen met een zevende plek, nadat hij in de openingsfase een beschadigde vloer had opgelopen door een aanvaring met de AlphaTauri van Pierre Gasly. Norris wist maximaal te profiteren van de problemen van Sergio Perez en sleepte een vierde plek uit het vuur, wat hem na afloop al veel lof opleverde van Seidl.

Op de goede weg

“Het harde werk dat iedereen heeft verzet deze winter heeft zich echt uitbetaald”, blikt Seidl tevreden terug op de openingsrace. Ook het feit dat beide McLaren-coureurs in de kwalificatie maar negen tienden van een seconde verwijderd waren van de pole-tijd van Max Verstappen stemde de Duitser tevreden, aangezien deze marge vorig jaar in Bahrein nog drie tienden groter was: “Het gat naar de pole-position was kleiner vergeleken met de vorige keer in Bahrein, wat opnieuw een veelbelovend teken is. Het geeft aan dat we met het team een stap naar voren maken met de auto en dat we op de goede weg zijn.”