Seidl: "Op korte termijn geen nieuwe motorfabrikanten in F1"

Door het vertrek van de Japanners blijven er na dit seizoen – ondanks dat Red Bull die motoren in eigen beheer gaat nemen – nog maar drie echte motorfabrikanten over: Ferrari, Mercedes en Renault. Er is veel gespeculeerd over mogelijke nieuwkomers, waarbij de namen Audi en Porsche veelvuldig vielen. Seidl was in het verleden bij dat laatste merk verantwoordelijk voor het succesvolle LMP1-project. Hij verwacht niet dat Porsche snel in de Formule 1 in zal stappen. “Ik kan natuurlijk niet voor Porsche spreken, maar als je kijkt naar het grotere plaatje dan denk ik dat het op dit moment voor een nieuwe fabrikant niet realistisch is om in de komende jaren de Formule 1 in te gaan. Omdat de investeringen die je moet doen te groot zijn en het te lang duurt voor je een concurrerend pakket beschikbaar hebt.”

Dat zal echter veranderen als de Formule 1 de juiste beslissingen neemt met betrekking tot het nieuwe motorreglement, vervolgt Seidl. “De sleutel vanuit mijn oogpunt zal zijn dat de Formule 1, de FIA, de motorfabrikanten en de teams, samen met potentiële nieuwe fabrikanten, een duidelijk plan zullen moeten opstellen van hoe de volgende generatie motoren er uit zal moeten komen te zien.”

Daarbij zijn twee richtingen mogelijk, aldus de McLaren-chef. “De ene richting is om te blijven werken met krachtbronnen die het neusje van de zalm vormen op technologisch vlak, terwijl bij de andere richting je zal moeten inzetten op minder complexe en dus goedkopere motoren. Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is die eerst beantwoord moet worden, voordat je vervolgens kunt kijken naar een tijdschema voor potentiële nieuwkomers.”

Budgetplafond voor motoren?

Los van of motorfabrikanten geïnteresseerd zullen zijn om toe te treden, is met het nieuwe Concorde Agreement en het budgetplafond al een eerste, goede stap gezet om de sport interessanter te maken voor nieuwkomers, of dat nou teams of fabrikanten van motoren zijn. McLaren was altijd een groot voorstander van dat budgetplafond, legt Seidl nog maar eens uit. “Het beperken van het budget betekent dat het mogelijk is om op een zeer duurzame en verantwoorde manier aan de Formule 1 deel te nemen, met een goed rendement op de investering. De volgende stap die nu moet volgen is om dat [beleid] door te trekken naar de kant van de motoren.”

Daarvoor is het belangrijk om niet alleen met de drie bestaande motorfabrikanten te overleggen, maar ook met potentiële partijen in de auto-industrie of andere (particuliere) fabrikanten van motoren. In dat verband herinnert Seidl zich de discussies van 2017, toen er met meerdere partijen van buiten de sport – onder andere Ilmor en Cosworth – is gesproken over de toekomst van de Fomule 1-motoren. “Ik denk dat dat iets is om nog eens te bekijken. Ik weet zeker dat Stefano [Domenicali, de nieuwe CEO van de F1] daar samen met Ross Brawn naar zal kijken, met alle ervaring die hij bij de Volkswagen Groep heeft opgedaan. Het staat op dit moment zeker hoog op de lijst wat betreft prioriteiten”, aldus Seidl.

