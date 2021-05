Ter vergelijking: waar de best geklasseerde McLaren (Carlos Sainz) tijdens de Grand Prix van Portugal van 2020 nog op zo’n twintig seconden achter racewinnaar Lewis Hamilton finishte, bedroeg dat verschil afgelopen zondag (tussen de racewinnaar en Lando Norris op P5) maar liefst vijftig seconden.

Dat beeld is echter vertekenend, verklaart Seidl. Volgens hem is McLaren wel degelijk dichter bij gekomen aan Mercedes en Red Bull, maar was het verschil in Portugal zo groot omdat de twee topteams elkaar dit jaar veel meer opjagen en het dus minder vaak rustig aan kunnen doen. “Over het algemeen vind ik het bemoedigend om te zien dat we zaterdag en zondag weer een stap dichter bij de Red Bulls en de Mercedessen zijn gekomen. Als Lewis [Hamilton] en Max [Verstappen] vorig jaar tot de laatste ronde voluit zouden zijn gegaan – wat niet vaak gebeurde, Mercedes kon regelmatig rustig naar de finish rijden – dan zouden ze ons op een ronde hebben gezet.”

Zo bekeken, is de vijftig seconden achterstand die Norris afgelopen zondag op de finish op Hamilton had, juist een flink stap vooruit, vindt Seidl. “Als je het van die kant bekijkt dan zijn we er opnieuw in geslaagd om een goede sprong voorwaarts te maken, zeker als je de onderlinge rondetijden in ogenschouw neemt.”

Toch is McLaren, dat dit jaar voor het eerst in het hybride tijdperk gebruik maakt van de krachtige Mercedes-krachtbron, nog lang niet daar waar het zijn wil, vervolgt Seidl. “We weten dat we nog steeds hard moeten blijven werken. We moeten nog grote stappen maken om op de baan met die jongens [Mercedes en Red Bull] te kunnen vechten. Dat is niet iets wat van de ene dag op de andere gebeurt: dat kost tijd. Maar het belangrijkste is dat we voortdurend stappen maken en daarom ben ik erg blij met wat ik zie.”

McLaren vocht vorig jaar met teams als Racing Point (nu Aston Martin) en Renault om de titel best of the rest, maar de stal uit Woking lijkt die twee concurrenten voorlopig te hebben afgeschud. “Het is voor ons geweldig om te zien dat we nu – na drie races – een auto hebben die elk weekend de op twee na beste auto is. Het verschil met de concurrentie is weliswaar marginaal, maar wij zaten er tot nog toe alle drie de races goed bij, waar sommige andere auto’s hun ups en downs hebben en afhankelijk lijken te zijn van het circuit. Maar laten we Barcelona afwachten: iedereen zal met upgrades komen en ik denk dat we dan een goed beeld zullen hebben van waar we eigenlijk allemaal staan.”