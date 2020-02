McLaren voor aanvang tweede testweek: 'Beste start in jaren'

Waar Carlos Sainz en Lando Norris het vorige week qua toptijden nog wat lieten afweten, daar legden de twee coureurs in Barcelona wel veel ronden af. Tot grote vreugde van teambaas Andreas Seidl: “Als je kijkt naar het aantal ronden en de betrouwbaarheid die we aan de dag hebben gelegd, is het verreweg de beste start die McLaren in jaren heeft gehad. Het is een beloning voor het hele team dat al het harde werk dat we er de afgelopen maanden in hebben gestoken, zich nu uitbetaalt. Daarnaast ben ik er ook erg blij mee dat we heel wat zaken van ons to-do lijstje hebben kunnen afvinken. Zonder betrouwbaarheidsproblemen konden we elke dag zoals gepland afwerken.”

Daarbij zijn rondetijden niet van belang, vervolgt Seidl: “We concentreren ons op onszelf, niet op rondetijden en zo. We komen continu met nieuwe onderdelen. Tot dusverre doet de auto wat we er van hadden verwacht.”

Deze week verlegt McLaren de focus van betrouwbaarheid naar prestaties. Dan komen ook al de eerste updates voor de MCL35: “We hebben een programma opgesteld waarin we continu nieuwe onderdelen mee zullen nemen naar de circuits. Daar beginnen we komende week al mee, zodat we zoveel mogelijk rendement behalen voor we naar Melbourne gaan. Tot nu toe zijn we erg tevreden over de prestaties, wat dat betreft hebben we geen vraagtekens.”

De nieuwe McLaren in actie:

Met medewerking van Jonathan Noble