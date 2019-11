Seidl: "McLaren moet bescheiden blijven na vierde plaats"

Het team uit Woking pakte in Brazilië met Carlos Sainz de eerste podiumplek in jaren en legde zo definitief beslag op de vierde plaats bij de constructeurs. Het doel is nu om verdere vooruitgang te boeken en met behulp van de nieuwe regels voor 2021 de kloof met de drie topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull te dichten. Dat wordt nog een heel andere uitdaging voor het team. “We hebben onszelf hoge doelen gesteld en we willen op de middellange termijn het gat met de topteams dichten en weer strijden voor podiums en overwinningen”, stelde Seidl. “We moeten echter wel realistisch zijn over wat er mogelijk is in een jaar tijd. We hebben veel respect voor de drie topteams en wat ze doen. We moeten binnen ons team ook hetzelfde respect behouden voor elk ander team waarmee we nu vechten, want iedereen probeert zich te verbeteren.”

“Alle teams in de paddock hebben geweldige mensen in dienst en het is een heel complexe sport. Het is dus belangrijk om bescheiden te blijven en niet naast onze schoenen te lopen na de stap die we dit jaar hebben gezet. We moeten simpelweg hard blijven werken om beter te worden als team.”

Volgens Seidl is er geen geen duidelijke zwakke plek die aangepakt moet worden, maar moet het op alle vlakken nog een tandje bijsteken. “We moeten een snellere wagen ontwikkelen en ook aan onze processen en methodes schaven”, legde hij uit. “We moeten in de komende maanden en jaren alle belangrijke puzzelstukken op hun plaats leggen. De reglementen voor 2021 zullen ons zeker helpen, vooral het budgetplafond, maar er staan nog steeds drie teams voor ons omdat zij het simpelweg beter doen. Er is geen automatisch mechanisme dat ons tot op die hoogte brengt."

Met medewerking van Jonathan Noble