Onder leiderschap van Andreas Seidl heeft McLaren de weg naar boven ingezet, na moeilijke jaren met Honda. In 2020 werd het team derde in het WK voor constructeurs, gevolgd door de vierde plek vorig jaar. Dit jaar lijkt het wederom een plekje lager te worden, want om concurrent Alpine nog voorbij te gaan lijkt een wonder nodig in Abu Dhabi.

Omdat McLaren jacht maakt op vier fabrieksteams en de eigen infrastructuur qua ontwikkeling achterloopt, weet Seidl dat het moeilijk wordt voor McLaren om hoger dan de vijfde plaats te eindigen in het kampioenschap. McLaren bouwt momenteel een nieuwe windtunnel, maar een reeks aan vertragingen betekent dat deze faciliteit niet af is voor het seizoen van 2023. Op een vraag van Motorsport.com of het ontbreken van een moderne windtunnel de reden is van het afglijden naar de vijfde plek, zegt Seidl dat het lastig is om grote fabrieksteams te verslaan totdat het team zich qua infrastructuur op gelijke hoogte begeeft.

Boven kunnen gepresteerd

“Als ik naar het grote plaatje kijk, had ik altijd een realistisch beeld van waar we als team stonden", vertelt Seidl. "We moeten toegeven dat de fabrieksteams momenteel voor ons staan. Als ze het net zo goed doen als wij, is het simpelweg lastig om ze te verslaan. De derde plek die we twee jaar geleden konden pakken was een resultaat van goede vorm, maar wij presteerden boven ons kunnen en andere teams presteerden onder hun kunnen. Maar het goede nieuws is dat we op alle vlakken werken aan de achterstand die we hebben. Met dank aan de grote inzet van onze aandeelhouders en met de investeringen die we doen, weten we dat we in de toekomst op gelijke hoogte zullen staan.”

Hoewel Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes dit jaar onbereikbaar waren voor McLaren, heeft ook Alpine een veel snellere auto. Maar door een groot aantal betrouwbaarheidsproblemen voor het team uit Enstone, kon McLaren nog lang mee blijven strijden. Aan de andere kant verkleinde het mindere presteren van Daniel Ricciardo ook weer de kansen voor McLaren. Seidl accepteert dat de vijfde plek een eerlijke uitkomst is voor zijn team. “Ik denk dat de ranglijst een eerlijke reflectie is van waar we dit jaar stonden. Ik ben erg blij dat er veel positieve punten zijn. We hebben veel stappen gezet, bijvoorbeeld op het gebied van operationele zaken en processen die we volgen. Als het gaat om verder ontwikkelen blijven we vol gas geven bij het afronden van de projecten aan de infrastructuur, die we ergens volgend jaar voltooien. Dat wordt de sleutel om meer stappen te zetten als team in 2024 en 2025."

"Natuurlijk hebben we een hoop geleerd over de zwaktepunten van onze huidige auto. Zelfs zonder de moderne infrastructuur hoop ik dat we nog steeds die lessen kunnen gebruiken om volgend jaar een stap voorwaarts te zetten. Zo kijk ik ernaar. Als we als team stappen blijven zetten, wat we dit jaar gedaan hebben ook al is dat niet aan de resultaten te zien, heb ik veel vertrouwen dat we in een positie komen waarin we regelmatig voor overwinningen kunnen vechten", besluit Seidl.