Teambaas McLaren looft Norris: "Reed een gecontroleerde race"

Norris was de race gestart vanaf P7, een plekje achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo die op het Bahrain International Circuit vanaf de zesde plaats mocht vertrekken. Waar Ricciardo met schade aan de vloer als zevende eindigde, daar wist Norris enkele plekken te winnen en achter het podium als best of the rest te finishen.

Hoewel Norris vorig seizoen beter uit de startblokken kwam – met een derde plaats in Oostenrijk – is teambaas Seidl vol lof over zijn pupil. “Ik denk dat we het hele weekend hebben kunnen zien – vooral in de kwalificatie en de race – dat Lando een volgende stap heeft gezet. Het was geweldig om te zien hoe hij het er vanaf bracht, want het was echt een zeer gecontroleerde race van zijn kant. Hij zette druk wanneer dat moest en controleerde wanneer hij in een positie was om te controleren.”

Ook Norris zelf toonde zich na afloop tevreden over de indeling van zijn race, iets wat hij een paar jaar geleden nog niet goed onder de knie had. Een deel van die vooruitgang komt volgens Seidl domweg neer op een toegenomen vertrouwen bij zijn jonge coureur. “Als ik kijk naar de manier waarop hij samenwerkt met zijn ingenieurs, hoe hij communiceert tijdens een training, tijdens de kwalificatie, tijdens de race, onder stress, dan zie je gewoon dat hij de laatste twee jaar ervaring en vertrouwen heeft opgebouwd.” Die ervaring en dat vertrouwen kwamen in Bahrein vooral tot uiting in hoe Norris zijn banden in leven wist te houden. “Zijn bandenmanagement was sensationeel. Hij had alles volledig onder controle en dat was natuurlijk geweldig om te zien.”

De vierde plaats van Norris en de zevende plaats van Ricciardo leverden McLaren voldoende punten op voor de voorlopig derde plaats in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes en Red Bull. Bemoedigend, vindt Seidl. “Ik ben erg blij met wat het team afgelopen weekend heeft gepresteerd. Het harde werk dat iedereen er in de winter in heeft gestoken heeft zijn vruchten afgeworpen. Het gat naar Hamilton was maar zo’n 45 seconden, dacht ik.” Een goed teken in een race waarin de top drie alles moest geven en vol gas gaven, oordeelt Seidl. “Het bevestigt opnieuw dat we een goede stap vooruit hebben gezet met de auto.”