Seidl wil geen verspilling van corona-tests bij terugkeer F1

Hoewel er in ieder geval tot eind juni niet geracet wordt in de Formule 1 door COVID-19 is er hoop dat er later in 2020 alsnog een volwaardig seizoen afgewerkt kan worden. Een van de zaken die dit mogelijk zou moeten maken, is het uitrollen van een strikt testregime om te garanderen dat niemand binnen de Formule 1 het coronavirus meedraagt. Seidl vindt echter dat de F1 voorzichtig moet zijn met haar voornemen om zo snel mogelijk weer te gaan racen, omdat het in gedachten moet hebben hoe de publieke opinie ervoor staat op dat moment.

“Ik denk dat de publieke acceptatie van het weer gaan organiseren van evenementen een belangrijk punt is”, legt Seidl uit. “Ik denk dat het belangrijk is dat je pas gaat racen als er zekerheid is wat betreft beschermende uitrusting en het aantal tests. En dat ze beschikbaarheid zijn voor de mensen die ze echt nodig hebben en dat wij niet degenen zijn die deze tests of materialen verbranden, puur om weer te kunnen racen.” De teambaas van McLaren is zich ervan bewust dat er een groot verlangen bij de mensen naar sportwedstrijden, “maar er zijn veel verschillende aspecten die overwogen moeten worden.”

Voor Seidl is het ook essentieel dat de veiligheid van het personeel van de teams gewaarborgd wordt. “Zoals altijd is het beschermen van onze mensen het belangrijkste”, zei hij. “We kunnen absoluut niet gaan racen totdat we zeker weten dat onze mensen veilig zijn. Daarna hangt het volgens mij simpelweg af van de richtlijnen in onze thuislanden, en vervolgens van de reisrichtlijnen. We moeten kijken of dat ons toestaat om van en naar onze thuislanden te reizen. We moeten wachten op de andere landen om te beslissen waar er geracet gaat worden. Ik denk ook dat je moet kijken wat de promotors beslissen, want door de veranderingen van de data van een groot aantal races moeten de promotors er ook klaar voor zijn, en moet het commercieel gezien zinvol voor ze zijn.”