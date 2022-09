Seidl: Geen totale revolutie bij ontwerp McLaren voor 2023

Afgelopen seizoen streed McLaren om de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs, maar dat zit er onder de nieuwe technische reglementen van 2022 niet in. Met nog zes races voor de boeg staat de Britse formatie op de vijfde plaats bij de constructeurs, achter de drie topteams en Alpine. Met die laatste renstal gaat McLaren de rest van het seizoen duelleren om de vierde stek. Wat het team echter zorgwekkender zal vinden dan de positie in het kampioenschap, is het snelheidsverschil met vooral Red Bull Racing en Ferrari. Dat roept vragen op of McLaren wel het juiste concept heeft gekozen voor 2022 en of er voor 2023 radicale veranderingen moeten komen in het ontwerp van de auto.

Dat laatste is volgens Andreas Seidl niet nodig. Natuurlijk hoopt de teambaas dat McLaren volgend jaar grote stappen vooruit kan maken, maar tegelijkertijd ziet hij geen noodzaak om het hele concept van de auto overhoop te gooien. "Het is denk ik een mix van dingen behouden en nieuwe ideeën", zegt Seidl over de McLaren-bolide voor 2023. "Omdat de technische reglementen vrijwel hetzelfde blijven, is het duidelijk dat de nieuwe auto geen totale revolutie wordt. Tegelijkertijd erkennen we dat de teams vooraan meer dan een seconde [per ronde] sneller zijn. Het is dus ook duidelijk dat we mikken op het zetten van grote stappen qua ontwikkeling."

De laatste races is duidelijk geworden dat het pakket van Red Bull momenteel boven de rest uitsteekt. Dat betekent dat de concurrentie voor volgend jaar ongetwijfeld inspiratie opdoet bij het team, maar volgens Seidl is het uitgesloten dat McLaren precies de weg gaat inslaan die Red Bull momenteel al bewandelt. Hij wijst daarbij naar het feit dat Ferrari met een compleet ander concept bijna net zo snel is. "We hebben denk ik een duidelijk beeld van welke onderdelen we aan willen pakken en met welke delen van de auto we wel tevreden zijn", aldus Seidl. "Ik zou dat echter niet per se aan één auto linken, want uiteindelijk zie je dat auto's met behoorlijk grote verschillen qua concept toch met vrijwel dezelfde rondetijden eindigen. Zo simpel is het in mijn ogen dus niet, het is complex."

McLaren ziet Ricciardo uitvallen tijdens GP van Italië