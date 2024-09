Stella wil met FIA in gesprek na mislukte F1-kwalificatie Norris

Een grote verrassing in de Formule 1-kwalificatie in Baku. Voor het eerst in 2024 strandde Lando Norris al in Q1, waardoor zijn titelkansen een serieuze knauw hebben gekregen. De Brit moet ongeveer acht punten per weekend goedmaken op Max Verstappen om naar de titel te gaan, maar dat aantal lijkt in Baku onmogelijk. De Brit start namelijk vanaf de zeventiende plaats terwijl Verstappen de race vanaf de zesde plaats mag beginnen.

McLaren is echter verbaasd over de manier waarop de vroege uitschakeling plaatsvond. Norris meldde na zijn vroege uitschakeling dat gele vlaggen de veroorzaker waren, maar op beelden bleek dat deze op het moment dat hij gas losliet niet gezwaaid werden. Teambaas Andrea Stella legt in gesprek met Sky Sports F1 uit wat er volgens hem gebeurde. "We zijn met de FIA in gesprek waarom we een gele vlag te zien kregen, want het is heel kostbaar voor het vervolg van ons weekend. We gaan er wel het beste van maken", aldus Stella.

Bij het bestuderen van de beelden bleek dat op het moment dat Norris het gas losliet geen gele, maar een witte vlag vanwege de langzaam rijdende Esteban Ocon werd gezwaaid. Stella verklaart dat McLaren echter zag dat de gele vlag uithing. "Het werd op het laatste moment op het display getoond. We hebben het zelf gecheckt op onze eigen tools en we zagen echt een gele vlag. We zijn dus nu met de FIA in gesprek hoe dit kon gebeuren, want dit [het zwaaien van de gele vlag] was voor ons niet op het ideale moment", legt de Italiaanse McLaren-topman uit.

Stella: Piastri verslagen door expert Leclerc

Aan de andere kant van de pitbox was het resultaat een stuk beter. Oscar Piastri werd namelijk tweede en start de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de eerste rij. "Het is vanuit Oscars oogpunt een goede dag, hij wist de performance te leveren op het moment dat het ertoe deed", vertelt Stella over de dag van de Australische coureur. "Het is erg sterk om hier tweede te worden, achter expert [Charles] Leclerc. Hij heeft hier nu al een paar pole-positions gepakt. Het laat zien dat de auto overal competitief is en dat Oscar volwassen is."