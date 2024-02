Ondanks het dominante 2023 heeft Red Bull Racing een fors veranderde RB20 onthuld voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Daar waar de andere teams voor hun nieuwe bolides inspiratie haalden uit de succesvolle RB19, sloeg de regerend constructeurskampioen een compleet andere weg in. Dat kwam voor McLaren-teambaas Andrea Stella als een verrassing, al noemde hij Red Bull ook moedig dat ze zulke veranderingen durfden door te voeren aan hun succesvolle concept. "Toen ik de auto zag, dacht ik 'wow, ze zijn moedig dat ze sommige vormen die de auto vorig jaar zo succesvol maakten hebben veranderd'", zei hij.

"Ik denk dat ze vorig jaar zo'n voorsprong hadden dat het ze qua tijdlijn vertrouwen gaf om risico's te nemen, want dat kun je in een vroeg stadium doen om te zien of het ook echt werkt", benoemde Stella eveneens, om daarna aan te geven dat de grootste veranderingen misschien wel onzichtbaar zijn gebleven. "Maar hoewel er innovatie is die we macroscopisch kunnen zien, draait het bij deze reglementen om millimeters. En er is onderhuids en onder de vloer veel werk gedaan dat we niet kunnen zien. Dit kan dus het zichtbaarste zijn, maar het hoeft niet per se de meeste impact te hebben op de prestaties."

McLaren lijkt met de MCL38 ook weer een stap te hebben gemaakt. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Met de radicaal veranderde RB20 zag Stella ook een voorspelling van hemzelf en McLaren CEO Zak Brown waarheid worden, namelijk dat Red Bull in 2023 volledig inzette op een sterk veranderd pakket voor 2024. "Er zijn twee elementen. Allereerst is er qua ontwerp van de auto een significante evolutie waar tijd voor nodig is om het te ontwikkelen. Dit is waar Zak en ik al aan refereerden, dat Red Bull vorig jaar geen onderdelen ontwikkelde die op de auto van 2023 werden geïntroduceerd", verklaarde de Italiaan. "Het tweede element zijn de prestaties zelf. Het lijkt erop dat ze heel sterk zijn. Het lijkt er dus op dat wat ze qua ontwerp wilden bereiken ook daadwerkelijk bereikt hebben in de vorm van aerodynamische prestaties."

McLaren zette gedurende het F1-seizoen 2023 juist een grote stap met de MCL60 en lijkt met de MCL38 voor het nieuwe seizoen opnieuw een stap gezet te hebben. Stella is dan ook voorzichtig positief over de kansen van zijn team om dichter bij Red Bull te komen. "Als we dat kunnen vasthouden, ben ik optimistisch dat we in een competitieve positie belanden. Maar als Red Bull op hetzelfde niveau ontwikkelt, zullen we ze nooit bijhalen", concludeerde hij. "Het belangrijkste is dat je deze ontwikkeling in de loop der tijd vast kunt houden. Zelf zijn we minder dan twaalf maanden bezig sinds de technische reorganisatie van het team. In dat opzicht zijn we pas kort bezig, maar wat ik qua ontwikkeling zie aankomen, is bemoedigend. Hopelijk hebben we de onderdelen vroeg in het seizoen al op de MCL38."