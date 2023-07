Stella: "McLaren heeft succes niet alleen aan mij te danken"

Na een teleurstellende start van het Formule 1-seizoen heeft McLaren in Silverstone laten zien wat de potentie van de MCL60 daadwerkelijk is. Lando Norris kwam als tweede over de streep, Oscar Piastri finishte als vierde. De verrassing was groot, aangezien het team uit Woking een beroerde seizoenstart had en een seizoen in de achterhoede leek te moeten vechten. Met een ingreep in de technische structuur van het team en een solide ontwikkelingsplan heeft de renstal de weg naar boven gevonden.

Andrea Stella werd aan het einde van vorig seizoen naar voren geschoven als teambaas na het vertrek van Andreas Seidl naar Sauber. Sinds de komst van Stella is het bij McLaren beter gegaan, maar hij weigert alle eer op zich te nemen. "Mijn focus ligt op de performance van de auto en het maken en delen van de visie voor het team. Het belangrijkste is dat ik dat niet alleen doe. Ik word goed ondersteund en zelfs de samenwerking met [McLaren-CEO] Zak Brown blijft goed, ook op strategisch niveau."

Voor de Italiaanse teambaas is het duidelijk dat het teamwerk is wat McLaren omhoog gestuwd heeft. "Het gaat niet alleen om mij, ook op het gebied van leiderschap. Een Formule 1-team is te ingewikkeld om door één persoon volledig geleid te worden en ik moet de anderen ook eren in hun bijdrage."

Andere structuur

De structuur van McLaren is na de moeilijke seizoensstart op de schop gegaan, onder leiding van Stella. James Key werd de laan uitgestuurd, wat volgens de Italiaan komt doordat zijn rol niet meer binnen het team past. "We hebben een andere technische rolverdeling, gebaseerd op drie verschillende gebieden. We hebben een deel aerodynamica, een deel performance en autoconcept en een stuk engineering en design. Dat heeft niets met de persoon te maken, maar meer met de indeling van het team." De technische baas is ook vol lof over de andere directeuren. "Piers Thyme, COO, en Daniel Gallo, HRM-manager, hebben ook goed werk verricht. Dat alles onder leiding van Zak [Brown]. Dus het is allemaal teamwerk."