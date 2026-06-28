Stella roept McLaren op om de ontwikkelings"intensiteit" op te voeren om Mercedes in te halen

McLaren Formula 1-teambaas Andrea Stella zegt dat het team zijn ontwikkelingsprogramma moet opvoeren als het Mercedes wil inhalen en de andere topteams wil bijhouden.

McLaren heeft dit seizoen consequent achter de leidende Mercedes-auto's gezeten en in recente races zag het zowel Ferrari als Red Bull grotere stappen zetten met reeksen aerodynamische upgrades. McLaren bracht geen significante upgrades mee naar de Grand Prix van Oostenrijk van dit weekend, waarbij Lando Norris en Oscar Piastri zich respectievelijk als zesde en zevende kwalificeerden - vier tienden achter polesitter George Russell over de korte ronde van de Red Bull Ring.

Teambaas Stella erkende dat McLaren twee tot drie maanden achterloopt op Mercedes wat betreft de aerodynamische ontwikkeling en heeft zijn team opgeroepen de intensiteit van zijn upgradeprogramma op te voeren om bij te blijven met wat hij het hoogste niveau noemde dat hij ooit in F1 heeft gezien.

"We hebben het over drie maanden ontwikkeling die we moeten inhalen. Er is maar één manier om dat te doen, en dat is concurrenten overtreffen in ontwikkeling," erkende Stella zaterdagavond. "We moeten onze motor hoger laten draaien. We moeten meer intensiteit in de organisatie hebben. We moeten goed zijn in het leveren van effectieve oplossingen.

"Wat ik in de pijplijn zie, is zeer veelbelovend, vooral wat betreft aerodynamische upgrades, maar tegelijkertijd moeten we met deze upgrades zo snel mogelijk op het circuit aankomen.

"Ik denk dat wat we in 2026 zien, is dat Formula 1 op een niveau opereert dat nooit eerder het geval is geweest. Als we de upgrades zien die Red Bull heeft gedaan, zijn die behoorlijk omvangrijk. Dus het totale spel wat betreft pure prestatieontwikkeling, maar ook het leveren van prestaties op het circuit, ligt op een hoger niveau dan ik ooit eerder heb gezien. Dit zijn de gesprekken die we intern voeren, en we moeten ervoor zorgen dat we bij McLaren, indien mogelijk, onze concurrenten kunnen overtreffen in ontwikkeling en levering, en dit zal ons in staat stellen het gat te dichten."

Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Toen hem specifiek werd gevraagd waar McLarens MCL40 tekortschiet, zei hij dat het weekend in Spielberg niets aan het licht bracht waarvan de formatie uit Woking zich niet al bewust was, en dat het algemene gebrek aan aerodynamische belasting en efficiëntie verder werd blootgelegd. Stella suggereerde ook dat zijn team nog steeds probeert uit te zoeken hoe het dezelfde prestaties uit zijn Mercedes-krachtbronnen kan halen als het fabrieksteam.

"Onze achterstand op Mercedes is altijd tussen de drie en vier tienden geweest," legde Stella uit. "Die ontstaat voornamelijk in de bochten, waarschijnlijk 70% in de bochten en 30% op de rechte stukken.

"In de bochten is het heel duidelijk waarom dat zo is: hun auto genereert meer downforce dan onze auto, en daar werken we aan. De 30% die op de rechte stukken ontstaat, kan te maken hebben met wat extra aerodynamische weerstand die we op onze auto hebben, maar we kijken ook naar de manier waarop we de powerunit benutten, want het snelheidsdeficit is behoorlijk significant.

"Zeker, de powerunit is de eerste [factor], en we onderzoeken waarom we op de een of andere manier in een achterstandspositie zitten, maar je hebt ook de weerstand van je auto, de efficiëntie van de rechte-stukkenmodus. Er is waarschijnlijk anderhalf tiende, minstens één tiende, die we op de rechte stukken verliezen, en we moeten absoluut gaan onderzoeken waarom dat zo is."