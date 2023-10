Stella roept FIA op stilstaan in F1-pitstraat hard aan te pakken

Het was een bijzonder gezicht tijdens de Formule 1-kwalificatie in Mexico. Bijna alle coureurs lieten een gigantisch gat vallen ten opzichte van de coureur voor hen en daar begonnen ze al mee in de pitstraat. Het leverde een handvol onderzoeken door de FIA op, maar een straf werd niet uitgedeeld. Dat tot frustratie van McLaren-teambaas Andrea Stella. "Hier moet onmiddellijk actie op ondernomen worden", verklaart de Italiaan. "Het ziet er niet goed uit. Het maakt ons werk ook nog lastig, want als we een auto de baan op sturen weten we nooit precies waar hij op de baan terecht komt."

Onder andere Max Verstappen moest zich na afloop van de kwalificatie melden bij de stewards, maar kroop door het oog van de naald. "De coureurs worden te afhankelijk van de genade van hun concurrenten", noemt Stella. "Dat voelt voor mij oneerlijk. We moeten regels opstellen om deze situatie te controleren, want dit is voor mij ontoelaatbaar."

In het standpunt wordt Stella gevolgd door zijn coureur Lando Norris. Volgens hem is het probleem door het uitblijven van ingrepen alleen maar groter geworden. "Dit was iets waarvan we zeiden 'als dit gebeurt, dan wordt het problematisch'", noemt de Brit. "Eerst waren de scenario's niet zo slecht als nu, want wat we nu zien is veel slechter. De gaten die de coureurs willen zijn nu veel groter." Volgens de McLaren-coureur werkt de FIA deze problemen ook zelf in de hand: "Niemand wordt nu gestraft, zelfs wanneer coureurs wel fouten maken of gestraft moeten worden. Ze zoeken echt naar gigantische gaten nu."

Eén van de oorzaken van dit probleem ligt in de nieuwe regelgeving over de minimale rondetijd die de coureurs moeten afleggen, ook in hun outlap. Het is voor de coureurs daarmee een stuk moeilijker geworden om een goed gat te vinden op de baan. De tijd in de pits telt niet mee voor de rondetijd, dus daar doen ze het over het algemeen iets rustiger aan.

Bekijk hier het pitsincident tijdens de Q1 in Mexico