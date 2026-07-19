Andrea Stella: Oscar Piastri rijdt ‘te clean’ voor F1-auto’s van 2026

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Oscar Piastri’s huidige problemen toegeschreven aan een rijstijl die niet compatibel is met de nieuwe Formule 1-machinerie voor 2026.

Het lijkt misschien ver weg, maar slechts zeven maanden geleden was Piastri nog een kanshebber op de wereldtitel in de finale in Abu Dhabi. Maar de F1 is sindsdien overgestapt op kleinere, wendbaardere auto's, waarbij energiemanagement nu een sleutelfactor is om performance te realiseren – en de McLaren-coureur staat slechts zesde in de stand, met 82 punten tegenover 97 voor teamgenoot Lando Norris.

Het contrast is vooral scherp in de kwalificatie, waar Piastri sinds de pauze in april met 9-1 is gedomineerd door Norris, met een gemiddeld verschil tussen hen van 0.099s. De Australiër kwalificeerde zich sinds Canada in alle kwalificatiesessies op één na als zevende – in de hoofdkwalificatie op Silverstone was hij achtste.

Andrea Stella, McLaren Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Ik denk dat de coureurs het erover hebben dat deze generatie auto's een bepaalde rijstijl vereist,” zei Stella tegen Sky Sport Germany. “Kort gezegd: als je gewoon te netjes probeert te rijden, komt de rondetijd er niet. Je moet de auto aanvallen, je moet accepteren dat de auto glijdt, je moet extreem actief zijn.

“En dit is een rijstijl die voor Lando natuurlijker komt dan voor Oscar. We werken met Oscar om ervoor te zorgen dat zijn natuurlijke toepassing wat betreft rij-input rekening houdt met deze kenmerken. We hebben dit gezien bij enkele andere teamgenoten, zoals Antonelli en Russell, soms Hamilton en Leclerc.

“Dus ik denk dat we dit zullen uitvogelen en dat Oscar in staat zal zijn om de volledige omvang van zijn talent te laten zien.”

Piastri kwalificeerde zich als zevende voor de Grand Prix van België van dit weekend nadat hij bij zijn eerste run in Q3 met zijn wielen in het grind bij Stavelot kwam, terwijl Norris naar de derde plek op de grid ging. De man uit Melbourne eindigde 0.215s achter de zusterauto en werd niet geholpen door een hydraulisch probleem dat zijn rijden op vrijdag beperkte.

“Ik denk dat de problemen die ik vandaag heb gehad daar niet mee te maken hadden,” verduidelijkte hij. “Het was gewoon een heel moeilijke auto om te rijden en heel, heel zwaar. Als je hem op de limiet in balans kunt houden, lijkt de rondetijd er te zijn, maar hem op de limiet in balans houden is behoorlijk lastig.”

Gevraagd wat hem precies in de steek laat wanneer hij op de limiet zit, legde Piastri uit: “Een beetje van alles, afhankelijk van waar je hem precies neerzet en uit welke richting de wind komt, in wat voor soort bocht je zit. Het is niet één duidelijk probleem, wat volgens mij, als je met een beetje van alles problemen hebt, waarschijnlijk betekent dat dat gewoon is waartoe de auto in staat is en er nog meer uit halen is... Je hebt eigenlijk gewoon meer downforce nodig.

“Maar de achterkant van de auto is zeker een uitdaging geweest, vooral de afgelopen paar weekenden. Vandaag was het natuurlijk behoorlijk winderig, Silverstone was behoorlijk winderig, dus ik weet niet of dat de uitdaging heeft vergroot, maar makkelijk is het zeker niet geweest.”

Aanvullende verslaggeving door Ronald Vording