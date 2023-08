Stella: Na McLaren-updates kan Piastri laten zien wat hij kan

Na een grote contractsoap stapte Oscar Piastri aan het begin van het seizoen over van Alpine naar McLaren. Dit was tegen het zere been van Alpine F1-team, dat de verwachting had dat de Australische coureur dit jaar in hun auto zou rijden. Uiteindelijk werd de kwestie bij FIA's Contract Recognition Board voorgelegd, waar McLaren en Piastri in het gelijk werden gesteld. Alpine besloot daarop Pierre Gasly in de A523 te zetten.

Na een zware seizoensstart is het er steeds meer op gaan lijken dat de jonge Australiër de juiste keuze gemaakt heeft. Met de MCL60 kon Piastri de eerste races geen vuist maken, maar na de upgrades voor zijn bolide in Silverstone werden er steeds betere resultaten geboekt. Het hoogtepunt voor de rookie was tijdens de sprintrace tijdens de GP van België, waar hij met een tweede plek voor het eerst in de F1 een prijs mocht ontvangen. Daarvoor werd de Australiër ook al vierde in Silverstone en vijfde op de Hungaroring, waardoor er met een positief gevoel de zomerstop ingegaan werd.

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella ziet dat het na de updates beter gaat met Piastri, zeker nu de 22-jarige coureur beter in vorm raakt. "Hij laat de stijgende lijn zien die wij tijdens de wintertests en de eerste races zagen", vertelt de Italiaan over de prestaties van zijn pupil. "Ik denk niet dat zijn progressie nu sneller gaat, maar hij heeft nu het materiaal om competitief te zijn. Nu krijgt hij meer kansen om te laten zien wat hij kan. Dat is in lijn met wat we zagen aan het begin van het jaar. Het was toen niet makkelijk om in een McLaren te rijden. We hebben gesproken over het karakter van de auto en hoeveel problemen dit oplevert voor de coureurs. Wij wisten dus al wat hij kon, maar het was niet zichtbaar door de problemen met de auto."

Stella spreekt over de prestaties van Piastri tijdens de sprintrace op Spa vol lof, zeker gezien de manier waarop hij Verstappen rondenlang eenvoudig kon volgen: "Hij liet het er heel simpel uit zien. Na de pitstop leidde hij de race en toen we van omstandigheden voor intermediates naar een droge baan gingen, maakte hij geen enkele fout. Dat is het meest indrukwekkende wat ik kan zien. Hij heeft dat behaald door erg comfortabel te zijn en dat was inderdaad erg indrukwekkend."