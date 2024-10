Daags voor de Grand Prix van Amerika laaide het vuurtje tussen Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko en McLaren op, maar om de verkeerde redenen. In het Duitse Motorsport Magazin vertelde de Oostenrijker dat Max Verstappens titelconcurrent Lando Norris ‘mentale zwaktes heeft’. Bij de Italiaanse Grand Prix begin september gaf de Britse coureur toe dat hij vaak nerveus is voor de start van de race. In 2021 was hij ook open over een depressie die hij in zijn eerste jaren van de Formule 1 had.

Andrea Stella was net als zijn collega Zak Brown absoluut niet te spreken over de opmerking van de Red Bull-adviseur. “Ik denk dat wat Helmut [Marko] zei een gemiste kans is”, antwoordde Stella nadat Motorsport.com vroeg naar de opmerking van de Oostenrijker. “De gemiste kans is dat het werk dat de afgelopen decennia is gedaan niet wordt gesteund. Vooral de laatste tien jaar wordt mentale gezondheid openlijk besproken, en dat is zo belangrijk. Ik was trots op wat F1 heeft kunnen bereiken, net als op de coureurs door er over te praten.” Met Norris heeft de Formule 1 nog een extra ambassadeur voor het bewustzijn rondom mentale problemen. Volgens Stella draait dit niet om Norris zelf, maar om het begrip dat het oké is om je soms niet oké te voelen.

De Italiaan hekelt de opmerking van de Red Bull-adviseur dan ook ten zeerste. “Het is alsof één opmerking het werk van twintig jaar tenietdoet.” Stella vergelijkt de ernst van de situatie met die van het schelden binnen de Formule 1, dat enkele weken geleden in het nieuws was na het gebruik van het F-woord door Max Verstappen. “Voor mij is dit (de opmerking van Marko, red.) veel erger voor wat iemand binnen de F1-gemeenschap zegt, dat was gewoon een slecht woord op de verkeerde plek.”

Zelfs beste coureurs worstelden met mentale gezondheid

Dat de denkwijze van Marko ongegrond is, blijkt wel uit het gegeven dat zelfs de allergrootsten uit de geschiedenis van de motorsport last hebben gehad van psychische klachten. Zo is Lewis Hamilton meer dan eens openlijk uitgekomen voor het hebben van mentale problemen. De Britse coureur vertelde eerder dit jaar dat hij het grootste deel van zijn leven in gevecht was met depressies. Volgens Mind – een goed doel dat zich inzet voor mentaal welzijn – hebben openbaringen zoals die van Hamilton een gigantisch positief effect op mensen die met hetzelfde worstelen.

Stella heeft van dichtbij meegemaakt hoe de andere zevenvoudig wereldkampioen van de Formule 1, Michael Schumacher, ook aan zichzelf twijfelde. “Ik heb gewerkt met geweldige coureurs, en ik kan zeggen dat iedere individu heel verschillend was, maar toch ontzettend exceptioneel”, vertelt de Italiaan, die bij Ferrari de performance engineer van de Duitser was. “Ik heb bijvoorbeeld al een paar keer gezegd dat Michael heel zelfverzekerd overkwam, maar zijn zelfvertrouwen kwam van het werk met het team. Zelf was hij soms helemaal niet zo zelfverzekerd. Dat vertrouwen kwam voort uit de resultaten die hij behaalde. En we hebben het nu over Michael Schumacher, begrijp je?”, benadrukt Stella dat de Duitser één van de beste sportmannen aller tijden is.