Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

De testweken van het Formule 1-seizoen 2026 in cijfers

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
De testweken van het Formule 1-seizoen 2026 in cijfers

Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

MotoGP-test Buriram: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
MotoGP-test Buriram: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen

Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso

Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

F1-update: McLaren deelt idee na zorg Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1-update: McLaren deelt idee na zorg Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag

Honda neemt verantwoordelijkheid na dramatische F1-test Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Honda neemt verantwoordelijkheid na dramatische F1-test Aston Martin
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

McLaren-teambaas Andrea Stella is tevreden over hoe de F1-wintertests voor de stal uit Woking zijn verlopen, maar ziet Ferrari en Mercedes voorlopig als de te kloppen teams.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

McLaren heeft de twee testweken in Bahrein vrijdag met een positief gevoel afgesloten. Volgens teambaas Andrea Stella heeft het team vrijwel alle geplande testpunten kunnen afvinken, maar in de onderlinge verhoudingen ziet hij Ferrari en Mercedes voorlopig als de maatstaf richting de seizoensopener in Melbourne.

Lees ook:

"Over het geheel genomen was het een positieve testperiode", blikt Stella tegenover onder andere Motorsport.com terug op de zes testdagen. "Zeker hier in Bahrein gedroeg de auto zich zeer betrouwbaar. We hebben nagenoeg alle punten die op ons testprogramma stonden, kunnen afronden."

De betrouwbaarheid van de MCL40 stelde McLaren in staat om veel kilometers te maken. Dat leverde volgens Stella niet alleen waardevolle data op, maar ook een beter begrip van het potentieel van de auto. "Ik denk dat we op een punt zijn gekomen waarop we kunnen zeggen dat we het potentieel van de auto redelijk goed begrijpen en kunnen benutten", aldus de Italiaan.

De McLaren-teambaas zag de afgelopen twee weken een stijgende lijn. "We hebben elke dag een beetje performance kunnen toevoegen", stelt Stella. "Simpelweg omdat we in staat waren om te testen en te spelen met de afstelling en de aerodynamische optimalisatie, met de banden en ook met het gebruik van de power unit, wat absoluut een belangrijk onderdeel is."

De hamvraag luidt nu: waar staan de regerend wereldkampioenen in de pikorde? Op dat vlak is Stella duidelijk. "Deze test heeft bevestigd dat Ferrari en Mercedes de te kloppen teams zijn", zegt hij. "Ik denk dat McLaren daar niet ver achter zit. Het is goed om te zien dat we deel uitmaken van de top-vier, maar die twee teams lijken een kleine voorsprong te hebben."

Daarmee schaart Stella Ferrari en Mercedes nadrukkelijk boven McLaren en Red Bull. Over de onderlinge strijd met het team uit Milton Keynes blijft hij voorzichtig. Hij wijst daarbij onder meer op de racesimulaties van Oscar Piastri en Max Verstappen op donderdag, die qua tempo dicht bij elkaar lagen. "Dat is heel moeilijk te zeggen", reageert Stella op de vraag hoe McLaren zich tot Red Bull verhoudt. "Maar vaak is een racesimulatie het moment waarop je het meest accuraat het echte potentieel van de auto's kunt zien. En Oscar en Verstappen voerden donderdag rond hetzelfde tijdstip een racesimulatie uit, waarbij ze ongeveer dezelfde snelheid lieten zien. Om die reden denk ik dat McLaren en Red Bull waarschijnlijk erg vergelijkbaar zijn, terwijl Ferrari en Mercedes een stap voor liggen."

Geen grote veranderingen voor Melbourne

Wat betreft updates heeft McLaren weinig op de rol staan voor de Grand Prix van Australië, laat Stella weten. "De auto waarmee we hier tijdens de test hebben gereden, is in essentie ook de auto die we in Australië zullen zien", legt hij uit. "Er worden nog wel een paar onderdelen geproduceerd die net op tijd klaar zullen zijn voor Melbourne."

Daarnaast blijft gewichtsreductie een belangrijk ontwikkelpunt. "Zelfs als je op het minimumgewicht zit, wil je daar eigenlijk nog onder zien te komen, omdat je dan met ballast kunt spelen. Dus ik verwacht dat dit iets is waarmee alle teams nog wel een tijdje druk mee zullen zijn", besluit Stella.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

De testweken van het Formule 1-seizoen 2026 in cijfers

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
De testweken van het Formule 1-seizoen 2026 in cijfers

Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

MotoGP-test Buriram: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Buriram
MotoGP-test Buriram: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen

Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso
Vorig artikel Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag

Leclerc snelste van F1-wintertests 2026, problemen houden aan bij Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste van F1-wintertests 2026, problemen houden aan bij Aston Martin

Interview: Laurens van Hoepen over F2 met Trident, Nyck de Vries als coach en de F1-droom

Feature
FIA F2
Feature
FIA F2
Interview: Laurens van Hoepen over F2 met Trident, Nyck de Vries als coach en de F1-droom
Meer van
Andrea Stella

McLaren dringt aan op maatregelen voor veiligere F1-starts in 2026

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
McLaren dringt aan op maatregelen voor veiligere F1-starts in 2026

McLaren: "Nog veel te winnen qua motor en actieve aerodynamica"

Formule 1
Formule 1
McLaren: "Nog veel te winnen qua motor en actieve aerodynamica"

McLaren: "Zorgen over betrouwbaarheid nieuwe auto’s snel verdwenen"

Formule 1
Formule 1
McLaren: "Zorgen over betrouwbaarheid nieuwe auto’s snel verdwenen"
Meer van
McLaren

Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Norris tempert titelambities: "Nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Norris tempert titelambities: "Nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen"

Negen verhaallijnen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren

Formule 1
Formule 1
Negen verhaallijnen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren