McLaren heeft de twee testweken in Bahrein vrijdag met een positief gevoel afgesloten. Volgens teambaas Andrea Stella heeft het team vrijwel alle geplande testpunten kunnen afvinken, maar in de onderlinge verhoudingen ziet hij Ferrari en Mercedes voorlopig als de maatstaf richting de seizoensopener in Melbourne.

"Over het geheel genomen was het een positieve testperiode", blikt Stella tegenover onder andere Motorsport.com terug op de zes testdagen. "Zeker hier in Bahrein gedroeg de auto zich zeer betrouwbaar. We hebben nagenoeg alle punten die op ons testprogramma stonden, kunnen afronden."

De betrouwbaarheid van de MCL40 stelde McLaren in staat om veel kilometers te maken. Dat leverde volgens Stella niet alleen waardevolle data op, maar ook een beter begrip van het potentieel van de auto. "Ik denk dat we op een punt zijn gekomen waarop we kunnen zeggen dat we het potentieel van de auto redelijk goed begrijpen en kunnen benutten", aldus de Italiaan.

De McLaren-teambaas zag de afgelopen twee weken een stijgende lijn. "We hebben elke dag een beetje performance kunnen toevoegen", stelt Stella. "Simpelweg omdat we in staat waren om te testen en te spelen met de afstelling en de aerodynamische optimalisatie, met de banden en ook met het gebruik van de power unit, wat absoluut een belangrijk onderdeel is."

De hamvraag luidt nu: waar staan de regerend wereldkampioenen in de pikorde? Op dat vlak is Stella duidelijk. "Deze test heeft bevestigd dat Ferrari en Mercedes de te kloppen teams zijn", zegt hij. "Ik denk dat McLaren daar niet ver achter zit. Het is goed om te zien dat we deel uitmaken van de top-vier, maar die twee teams lijken een kleine voorsprong te hebben."

Daarmee schaart Stella Ferrari en Mercedes nadrukkelijk boven McLaren en Red Bull. Over de onderlinge strijd met het team uit Milton Keynes blijft hij voorzichtig. Hij wijst daarbij onder meer op de racesimulaties van Oscar Piastri en Max Verstappen op donderdag, die qua tempo dicht bij elkaar lagen. "Dat is heel moeilijk te zeggen", reageert Stella op de vraag hoe McLaren zich tot Red Bull verhoudt. "Maar vaak is een racesimulatie het moment waarop je het meest accuraat het echte potentieel van de auto's kunt zien. En Oscar en Verstappen voerden donderdag rond hetzelfde tijdstip een racesimulatie uit, waarbij ze ongeveer dezelfde snelheid lieten zien. Om die reden denk ik dat McLaren en Red Bull waarschijnlijk erg vergelijkbaar zijn, terwijl Ferrari en Mercedes een stap voor liggen."

Geen grote veranderingen voor Melbourne

Wat betreft updates heeft McLaren weinig op de rol staan voor de Grand Prix van Australië, laat Stella weten. "De auto waarmee we hier tijdens de test hebben gereden, is in essentie ook de auto die we in Australië zullen zien", legt hij uit. "Er worden nog wel een paar onderdelen geproduceerd die net op tijd klaar zullen zijn voor Melbourne."

Daarnaast blijft gewichtsreductie een belangrijk ontwikkelpunt. "Zelfs als je op het minimumgewicht zit, wil je daar eigenlijk nog onder zien te komen, omdat je dan met ballast kunt spelen. Dus ik verwacht dat dit iets is waarmee alle teams nog wel een tijdje druk mee zullen zijn", besluit Stella.