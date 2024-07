Stella: McLaren F1 herstelt zich van vijftien jaar zonder investeringen

Onder het bewind van voormalig teambaas Andreas Seidl maakte McLaren werk van de komst van een nieuwe windtunnel en simulator. Dat achtte de Duitser nodig, zodat de renstal uit Woking de aansluiting weer kon hervinden met de topteams in de Formule 1. Inmiddels heeft Seidl plaats moeten maken voor Andrea Stella, die met het team nu de vruchten plukt van die investeringen. Deze waren overigens hard nodig, zo verklaart de Italiaanse teambaas in gesprek met Motorsport-Total.de, een Duitse zusterpublicatie van Motorsport.com.

"Het was niet alleen de windtunnel, waar natuurlijk het meest over is gesproken en die mogelijk de belangrijkste is nu die in gebruik is. We hebben ook een nieuwe simulator, een nieuwe faciliteit voor het fabriceren van composieten en we hebben geïnvesteerd in de werkplaats. We hebben dus redelijk breed geïnvesteerd. Dit was de eerste stap om gaten op te vullen die ontstaan zijn in vijftien jaar waarin kapitaalinvesteringen ontbraken bij McLaren", vertelt Stella over het belang van deze kapitaalinvesteringen, waarmee het Britse team hoopt om de achterstand qua infrastructuur op de concurrentie in te lopen.

Zak Brown, Lando Norris en Andrea Stella in de nieuwe windtunnel in het McLaren Technology Centre Foto door: McLaren

Een hoofdrol is er voor de nieuwe windtunnel, waardoor McLaren niet langer de windtunnel van Toyota in Keulen hoeft te gebruiken. Die locatie in Duitsland bracht grote nadelen met zich mee. "Een van de redenen waarom we zoveel moeite hadden met de nieuwe reglementen, is dat we naar de windtunnel in Keulen moesten. Als je een nieuwe geometrie voor een onderdeel wil testen, dan duurt dat zeven tot tien dagen, terwijl andere teams dat binnen een dag in hun eigen windtunnel kunnen testen", geeft Stella het belang van een eigen windtunnel aan. "Hun engineers hebben binnen 24 uur feedback, terwijl dat bij ons soms tien dagen duurde. Je speelt dan een compleet andere sport. Het is alsof je basketbal speelt, maar dan met een grotere bal."

Stella benadrukt echter ook dat McLaren nog niet klaar is met investeren in de infrastructuur. "Zo hebben we tools nodig om te controleren of onderdelen nogmaals gebruikt kunnen worden, we moeten investeren in machines die op dit moment door reparaties langer meegaan dan hun eigenlijke levensduur. Er zijn nog veel dingen die gedaan moeten worden bij McLaren om net zo competitief te zijn als sommige topteams, die wel op regelmatige basis ieder jaar hebben geïnvesteerd. En terwijl zij dat deden, hebben wij vijftien jaar niets gedaan", aldus de teambaas. "Er is dus nog veel te doen en daarom zijn we ook voorzichtig. We doen het nu goed, maar we moeten realistisch en nederig zijn omdat we als team nog in de achtervolging zijn."