Stella: “McLaren begrijpt dat uitblijven F1-zege Norris stress kan geven”

McLaren heeft een kalenderjaar met twee gezichten achter de rug. De brigade uit Woking liet bij de autopresentatie al weten dat de MCL60 in de eerste maanden niet goed zou zijn, onder meer omdat de 2023-creatie nog te veel luchtweerstand had. Met grootschalige updatepakketten – vooral de stap in Oostenrijk en Groot-Brittannië – heeft McLaren de zaak echter lovenswaardig omgedraaid. Zelfs zozeer dat het team in de tweede seizoenshelft vaak de tweede kracht is geweest achter Red Bull Racing.

Teambaas Andrea Stella, die het stokje heeft overgenomen van de naar Sauber (en later Audi) vertrokken Andreas Seidl, krijgt veel lof toegezwaaid. De Italiaan heeft onder meer de technische afdeling overhoop gehaald en dat heeft het team ogenschijnlijk geen windeieren gelegd. Zelf wijst Stella vooral naar de inbreng van beide coureurs. Oscar Piastri heeft als rookie een bijzonder goede indruk achtergelaten, terwijl Lando Norris zich met competitief materiaal weer zeer constant toonde.

Norris is door teambazen aangestipt als de op twee na beste coureur van het afgelopen jaar, achter Max Verstappen en Fernando Alonso, maar wacht nog altijd op zijn eerste Formule 1-zege. De Brit moet vooralsnog toezien hoe vrienden als George Russell en voormalig teamgenoot Carlos Sainz al wel zegevierden, terwijl de puzzelstukjes voor hemzelf nog niet op de juiste plek zijn gevallen. “Lando zit nu ook in een fase van zijn carrière waarin hij de druk voelt van ‘ik wil een race winnen, want ik zie andere mannen ook races winnen waarvan ik weet dat ik net zo goed ben’”, laat Stella tijdens een eindejaarsinterview met Motorsport.com weten.

De McLaren-teambaas zegt vooral respect op te brengen voor de manier waarop Norris er mentaal mee omgaat. “Deze situatie kan een soort stress veroorzaken en daar heb ik alle begrip voor. Maar ik zou vooral willen benadrukken hoe goed hij is in het omgaan met deze stress. Sommige coureurs kunnen hun stress namelijk afreageren op het team. Ze kunnen zeggen ‘ik ben er als individu klaar voor, maar waar blijft de auto om mee te winnen?’ Maar zoiets heb ik nog nooit van Lando gehoord. Hij stelt zich altijd erg constructief op”, aldus de 52-jarige Italiaan die de scepter zwaait.

Ook lof voor Piastri: Line-up met veel potentie

Stella prijst zich gelukkig met het rijdersduo waarover McLaren beschikt. Zo toont hij zich eveneens lovend over Oscar Piastri na diens rookiecampagne. “Hij blijft altijd kalm en gecontroleerd, gebruikt zijn talent en creëert geen onnodige stress. Dat is uitzonderlijk voor een eerste jaar in de Formule 1. Ik snap nu wel waarom hij achter elkaar titels in de Formule 3 en Formule 2 heeft gepakt”, duidt Stella op het aanpassingsvermogen van de jonge Australiër. Max Verstappen heeft eerder dit jaar al laten weten dat McLaren van alle Red Bull-concurrenten over de sterkste line-up lijkt te beschikken.

