Lando Norris was eerste in Q1 en Q2, maar moest in het laatste beslissende deel Carlos Sainz en Max Verstappen voor zich dulden. Oscar Piastri kwam helemaal niet in het spel voor. De Australiër werd al in Q1 uitgeschakeld en start zondag vanaf P17.

Al met al een zware tegenvaller voor McLaren, dat met veel vertrouwen – en de beste auto – naar Mexico was afgereisd. In een gesprek met Sky Sports F1 zei teambaas Andrea Stella dat de prestaties niet naar wens waren. Hij wees op de fout die Piastri in Q1 in bocht 12 maakte waardoor de Australiër vroegtijdig werd uitgeschakeld en vond dat Norris in Q3 niet alles uit zijn auto had weten te halen. "Ook al legde Carlos Sainz de lat in de laatste sessie erg hoog, ik zou toch zeggen dat de auto competitief genoeg was en in staat zou moeten zijn geweest om pole-position te scoren. Als we de normale progressie [van Q1 naar Q3] nemen, dan waren we er met Lando misschien geweest. Maar zijn twee ronden in Q3 waren gewoon niet geweldig."

Lando Norris, McLaren F1-team Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris was het niet per se eens met het oordeel van Stella. "Ik zat op de limiet, ik kon niet sneller", zo legde de Engelsman uit. "Ik denk dat vooral de anderen er [in Q1 en Q2] gewoon nog niet het maximale uit haalden. Ik was in Q3 vrijwel elke bocht op het punt van het blokkeren van mijn auto, ik had zeker geen drie tienden [het verschil met Sainz op P1] over in de auto. Het was meer dat zij gewoon sneller waren. Eerlijk gezegd is Ferrari al sinds VT1 de te kloppen partij en Carlos is vandaag top."

Waar Stella niet tevreden was, daar is Norris positiever ingesteld als het gaat over zijn kansen zondag in de race. "Ik ben tevreden. Ik denk dat zondag bocht één en ronde één onze beste kans zal zijn [om de race te winnen]. Maar Ferrari doet het gewoon goed op het moment, ik denk dat we het hele weekend niet hun tempo hebben gehad. Misschien hadden we Max in de kwalificatie kunnen hebben, maar hij reed een goede ronde. Die van mij was niet zo netjes als ik misschien had gewild. Ik wilde gewoon een goede ronde neerzetten."

