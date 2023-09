Stella verwacht geen wonderen: Nog ver weg van tweede beste team

McLaren is in de kwalificatie voor de Grand Prix op Zandvoort verder gegaan met waar het de laatste races voor de zomerstop gebleven is: prima resultaten noteren. Lando Norris werd tweede, Oscar Piastri stelde ietwat teleur met een achtste startplaats. Het laat zien dat de renstal na de introductie van de B-spec in Silverstone een grote stap gezet heeft. Waar het aan het begin van het seizoen een kwestie was van punten schrapen, sloeg de renstal met twee podiumplekken van Norris en een tweede plek voor Piastri tijdens de sprintrace in België toe. Het gat met Mercedes, Aston Martin en Ferrari lijkt gedicht en daarmee lonkt een goede klassering in het constructeurskampioenschap.

McLaren introduceerde een nieuwe achtervleugel in Zandvoort, maar door een verkeerde strategie is het niet gelukt om daar tijdens de race direct de vruchten van te plukken. Het is volgens teambaas Andrea Stella de volgende stap voor zijn team, maar er moet nog heel wat verbeterd worden. "Ik denk dat in droge omstandigheden op deze baan (Zandvoort) Mercedes samen met ons zou strijden. Zij waren namelijk sneller dan wij in Hongarije. Zij hadden een pole daar, zoals je kan herinneren." Tweede worden is volgens Stella daarom nog een stap te ver: "We moeten daarvoor nog verbeteringen introduceren. Dat staat ook op de planning voor de komende races."

Op het circuit van Zandvoort kwam McLaren met een nieuwe low-dragvleugel, om zo de aerodynamische effectiviteit van de MCL60 te vergroten. Het is de volgende stap in de ontwikkeling van de renstal, zeker gezien het feit dat het Britse team op banen waar een hoge topsnelheid nodig is dit seizoen tekortschiet. Toch is volgens Stella het verbeteren van de aerodynamica niet het enige wat door de nieuwe vleugel verbeterd is. "We wilden er ook voor zorgen dat de downforce op andere rijhoogtes minder hevig verandert. We willen dat de auto in alle omstandigheden de maximale downforce heeft, maar als we dat [de rijhoogte] veranderen, neemt de downforce direct enorm af." De ingenieur verwacht daarom dat het team nog een lange weg te gaan heeft: "We zijn halverwege onze reis naar de top van de grid."