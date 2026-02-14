Andrea Stella: Deze twee F1-teams zijn sneller dan McLaren

McLaren-teambaas Andrea Stella maakte vrijdag na de eerste testdagen in Bahrein een opvallend open en eerlijke eerste balans op van de onderlinge krachtsverhoudingen. Op basis van de ruwe performance-indrukken ziet hij Ferrari en Mercedes momenteel als maatstaf, terwijl McLaren - als derde team - richting de start van het seizoen nog werk heeft te doen.

"Ik kan bevestigen dat de racepace van Ferrari er zeer competitief uitziet", zei Stella. Volgens hem waren meerdere racesimulaties van de concurrentie sterker dan de vergelijkbare run van McLaren met Oscar Piastri. Zowel Lewis Hamilton (Ferrari) als Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) noteerden snellere gemiddelden, terwijl Charles Leclerc een dag eerder al een racesimulatie afwerkte die volgens Stella op hetzelfde hoge niveau lag.

De Italiaan benadrukte dat testdata altijd in context geplaatst moet worden, omdat brandstofniveaus, programma’s en afstellingen sterk kunnen verschillen. Toch ziet hij duidelijke aanwijzingen over de onderlinge krachtsverhoudingen. "Op dit moment staan Ferrari en Mercedes bovenaan als het gaat om pure competitiviteit", zei de Italiaanse teambaas. "Dat is het beeld dat uit de eerste runs naar voren komt."

McLaren is niet in paniek geraakt door die constatering, maar het team is wel realistisch. Stella sprak van een productieve eerste testfase waarin vooral veel is geleerd. Norris en Piastri legden samen meer dan 2.283 kilometer af, waarbij het team zich sterk richtte op het verzamelen van aerodynamische data en de correlatie tussen circuitdata en simulaties. Die informatie moet helpen om het ontwikkelpad van de MCL40 verder te verfijnen.

"De test was constructief en heeft ons veel nuttige data opgeleverd", legde Stella uit. "Maar we weten ook dat we nog performance moeten vinden." Volgens hem ligt de focus nu op gerichte verbeteringen richting de volgende test en de openingsrace in Melbourne. "We begrijpen beter waar we staan, en dat is precies waar deze tests voor bedoeld zijn." Voor de regerende wereldkampioen is het een lichte realitycheck. Na het titeljaar begon McLaren met hoge verwachtingen aan de winter, maar Stella kon niet anders dan concluderen dat de concurrentie niet heeft stilgezeten. De komende weken moeten uitwijzen hoe snel het team de resterende achterstand kan verkleinen.

