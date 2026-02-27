Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid
McLaren tempert de verwachtingen voor 2026. Volgens teambaas Andrea Stella liggen Ferrari en Mercedes voor, waardoor de constructeurskampioen het seizoen in de achtervolging begint.
De rust is na twee doldwaze testweken in Bahrein weer enigszins teruggekeerd in de Formule 1-paddock. De elf teams zijn momenteel druk bezig om de verzamelde data te verwerken en de laatste voorbereidingen te treffen voor de eerste Grand Prix van het seizoen op 8 maart in Melbourne.
Tijd voor McLaren-teambaas Andrea Stella om de balans op te maken. Terugkijkend op de tests ziet de Italiaan zijn eigen team nog steeds niet als favoriet voor een derde constructeurstitel op rij. "Ik zou zeggen dat deze test heeft bevestigd dat Ferrari en Mercedes de teams zijn die we moeten verslaan", zei de ingenieur al direct na afloop van de wintertests in Bahrein. Ook enkele dagen later is hij niet van mening veranderd.
Volgens Stella zal de titelstrijd in 2026 opnieuw worden uitgevochten tussen de vier topteams: Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes. "Binnen die kopgroep denken wij dat Ferrari en Mercedes momenteel een stap voor liggen", herhaalt hij zijn eerdere inschatting. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het moeilijk is om exacte verschillen te bepalen, omdat nooit met zekerheid te zeggen is hoeveel de concurrenten tijdens de testdagen al hebben laten zien. Over de eigen MCL40 is hij tevreden, zo onderstreept hij.
Andrea Stella is te spreken over de McLaren MCL40.
Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images
Aanvallend voetbal vs countervoetbal
McLaren won vorig jaar vijf van de eerste zes races en nam daarmee al vroeg een voorschot op de titel. Een vergelijkbare seizoensstart mag men dit jaar niet verwachten, aldus Stella die een voetbalmetafoor gebruikt om de strategie te schetsen. "In de eerste seizoenshelft zullen we eerder defensief moeten spelen en proberen te profiteren van counters."
Met andere woorden: McLaren ziet zichzelf in de achtervolging en wil toeslaan wanneer de - volgens Stella - favoriete teams steken laten vallen. "We moeten hard werken om het gat te dichten en de auto zo snel mogelijk verder te ontwikkelen. Zodra alle kaarten op tafel liggen, wordt de doorontwikkeling de grootste uitdaging."
Updates
Een groot updatepakket voor de MCL40 staat bij de seizoensopener in Melbourne nog niet gepland. "Het zal in wezen dezelfde auto zijn", verklapt Stella. "We voeren enkele kleinere aerodynamische verbeteringen door en blijven werken aan belangrijke aspecten zoals het gewicht van de auto."
Daarnaast hoopt hij op verdere vooruitgang aan de motorzijde. Links en rechts wordt al gefluisterd dat de klantenteams van Mercedes nog niet over de definitieve versie van de Duitse krachtbron beschikken. Mocht dat zo zijn, dan zou een upgrade zeker helpen in de jacht op Ferrari en Mercedes.
Bekijk: F1-update: McLaren deelt idee na zorgen Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Peugeot heeft 'verschillende zaken op de planning' voor 9X8 LMH
Invaller Michele Pirro krijgt eerste straf van MotoGP-seizoen 2026
Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans
Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid
Ferrari toont nieuwe livery waarmee het WEC-titels wil verdedigen
Hoe Ferrari met achtervleugel teruggrijpt naar Mercedes-concept uit 2011
F1-baas Domenicali: F1 blijft sterk, ook zonder Alonso en Hamilton
Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties