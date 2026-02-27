Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

De rust is na twee doldwaze testweken in Bahrein weer enigszins teruggekeerd in de Formule 1-paddock. De elf teams zijn momenteel druk bezig om de verzamelde data te verwerken en de laatste voorbereidingen te treffen voor de eerste Grand Prix van het seizoen op 8 maart in Melbourne.

Tijd voor McLaren-teambaas Andrea Stella om de balans op te maken. Terugkijkend op de tests ziet de Italiaan zijn eigen team nog steeds niet als favoriet voor een derde constructeurstitel op rij. "Ik zou zeggen dat deze test heeft bevestigd dat Ferrari en Mercedes de teams zijn die we moeten verslaan", zei de ingenieur al direct na afloop van de wintertests in Bahrein. Ook enkele dagen later is hij niet van mening veranderd.

Volgens Stella zal de titelstrijd in 2026 opnieuw worden uitgevochten tussen de vier topteams: Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes. "Binnen die kopgroep denken wij dat Ferrari en Mercedes momenteel een stap voor liggen", herhaalt hij zijn eerdere inschatting. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het moeilijk is om exacte verschillen te bepalen, omdat nooit met zekerheid te zeggen is hoeveel de concurrenten tijdens de testdagen al hebben laten zien. Over de eigen MCL40 is hij tevreden, zo onderstreept hij.

Andrea Stella is te spreken over de McLaren MCL40. Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Aanvallend voetbal vs countervoetbal

McLaren won vorig jaar vijf van de eerste zes races en nam daarmee al vroeg een voorschot op de titel. Een vergelijkbare seizoensstart mag men dit jaar niet verwachten, aldus Stella die een voetbalmetafoor gebruikt om de strategie te schetsen. "In de eerste seizoenshelft zullen we eerder defensief moeten spelen en proberen te profiteren van counters."

Met andere woorden: McLaren ziet zichzelf in de achtervolging en wil toeslaan wanneer de - volgens Stella - favoriete teams steken laten vallen. "We moeten hard werken om het gat te dichten en de auto zo snel mogelijk verder te ontwikkelen. Zodra alle kaarten op tafel liggen, wordt de doorontwikkeling de grootste uitdaging."

Updates

Een groot updatepakket voor de MCL40 staat bij de seizoensopener in Melbourne nog niet gepland. "Het zal in wezen dezelfde auto zijn", verklapt Stella. "We voeren enkele kleinere aerodynamische verbeteringen door en blijven werken aan belangrijke aspecten zoals het gewicht van de auto."

Daarnaast hoopt hij op verdere vooruitgang aan de motorzijde. Links en rechts wordt al gefluisterd dat de klantenteams van Mercedes nog niet over de definitieve versie van de Duitse krachtbron beschikken. Mocht dat zo zijn, dan zou een upgrade zeker helpen in de jacht op Ferrari en Mercedes.

